Liam Payne, ex integrante de One Direction, sorprendió al mundo al iniciar una relación con la estadounidense Maya Henry después de su ruptura con Cheryl Cole en 2019. A pesar de confirmar su compromiso un año más tarde, la pareja puso fin a su relación en 2022. Maya Henry, durante la promoción de su primera novela "Looking Forward", reveló que tuvo que someterse a un aborto para mantenerse junto a su pareja, sin mencionar directamente a Payne como la persona detrás de la situación. Los seguidores del cantante concluyeron que él fue el protagonista de la historia, generando controversia en redes sociales.

En 2019, luego de que el ex One Direction, Liam Payne se convirtiera en padre por primera vez con Cheryl Cole, el artista terminó su relación y poco tiempo después inició su romance con la estadounidense Maya Henry.

Un año más tarde, el mismo Payne confirmaba su compromiso con la joven de 24 años. Sin embargo, en 2022 pusieron fin a su relación de manera definitiva.

Tras el polémico quiebre, que estuvo marcado por acusaciones de infidelidad, la joven se dedicó a la escritura, de la que ahora publicó su primera novela, “Looking Forward”.

Fue en medio de la promoción de su obra que la expareja de Liam Payne entregó datos reveladores de su relación, entre ellos que tuvo que someterse a un aborto.

Tal como detalló a People, uno de los capítulos del libro habla sobre Mallory, la protagonista, quien se somete a un aborto casero luego de que su pareja, Oliver, un joven cantante que, coincidentemente, alcanza la fama luego de participar en un programa de talentos, le dice “abortas o me pierdes”.

Consultada sobre si esta parte del texto está basado en hecho reales, como todo el libro, Maya Henry señaló que era real, pero no mencionó a Liam Payne.

“Lo que pasé en la vida real es muy parecido a lo que pasó Mallory en el libro. Tuve algunas complicaciones y tuve que ir sola al hospital”, dijo sobre el aborto a la revista.

“Si fuera por mí, no lo habría hecho. Pero si hubiera tomado una decisión diferente, habría perdido a la persona que amaba. Sin duda, hubo conversaciones difíciles al respecto. Pero mirando atrás ahora, las cosas pasan por una razón”, reflexionó.

Pese a que Henry no ha sindicado a Payne como el hombre detrás del personaje ni como el instador de su aborto, los fanáticos del cantante han concluido que se trata del ex One Direction y no han dudado en dejarlo en claro en las redes sociales de la autora.