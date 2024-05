En una reciente entrevista para Variety, el actor Orlando Bloom confesó su disgusto por uno de los personajes que debió interpretar para una película: “Troya“.

“Dios mío, ‘Troya’. Wow. Creo que simplemente borré esa película de mi cerebro“, dijo Bloom al medio citado. “A muchas personas les encanta esa película, pero para mí interpretar a ese personaje fue como… (Gesto de cortarse la garganta)”, reveló Orlando.

“¿Se me permite decir todas estas cosas? No quería hacer la película. No quería interpretar a este personaje“, agregó el intérprete británico.

Orlando Bloom detestó ser “Paris en “Troya“

Quien personificó a Legolas en “El Señor de los Anillos” aclaró que su disconformidad no es con la película (la cual catalogó como “genial”), sino que con Paris, el personaje que debió encarnar.

Paris es el Príncipe de Troya, cuyo romance con la Reina Helena desencadena la guerra de Troya, resume Variety en su entrevista a la celebridad.

“¿Cómo iba a interpretar a este personaje? Iba completamente en contra de todo lo que sentía en mi ser. En un punto Paris se arrastra por el suelo después de haber sido golpeado por alguien y sostiene la pierna de su hermano. Yo estaba como, ‘No voy a poder hacer esto"”, desclasificó Bloom.

Cabe recordar que “Troya” se estrenó el 2004. La cinta dirigida por Wolfgang Petersen fue protagonizada por Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox, Brendan Gleeson, entre otros rostros hollywoodenses.

Según consigna el medio especializado citado, la película bélica recaudó 500 millones de dólares en la taquilla mundial.