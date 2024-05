Investigadores del Departamento de Física (DFI) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, estuvieron estudiando el comportamiento de las bacterias, que son los organismos más abundantes del planeta. Allí, descubrieron un peculiar rasgo de la bacteria humana Escherichia coli, que si bien no es peligrosa, es conocida por producir molestas infecciones urinarias.

Los científicos identificaron un comportamiento que influye en la acumulación de estas bacterias, ubicadas en el intestino, y que podría ser un gran aporte en la medicina, según explican en un comunicado de la casa de estudios.

Para ello, se basaron en que estas bacterias, al acumularse en superficies, pueden ser un foco de infecciones y formar biopelículas que terminan protegiéndolas de los antibióticos y otros métodos para eliminarlas.

Los experimentos para determinar el comportamiento de la Escherichia coli consistieron en probar bacterias fluorescentes que emitían luz verde al iluminarlas con luz azul, usando dispositivos microfluídicos con diferentes texturas, planas y curvas.

“Los resultados muestran que la curvatura de una pared puede influir en la acumulación de bacterias, y que una curvatura pequeña puede reducir la cantidad de bacterias en contacto con la superficie”, indica María Luisa Cordero, académica del DFI e investigadora del Núcleo Milenio de Materia Activa.

“Logramos demostrar que se puede disminuir la cantidad de bacterias -en contacto con una pared- simplemente haciéndola rugosa, siempre y cuando su curvatura sea pequeña“, explica.

Accumulation and depletion of E. coli in surfaces mediated by curvature, Benjamín Pérez-Estay, María Luisa Cordero, Néstor Sepúlveda, and Rodrigo Soto #ActiveMatter #Microswimmers @MNActiveMatter https://t.co/zCNioxFD0n pic.twitter.com/lRrzlFCJAY

— Physical Review E (@PhysRevE) May 2, 2024