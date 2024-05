El rey Carlos III entregó este lunes su título de coronel en jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército británico a su hijo William, cargo honorífico que parecía prometido al hermano de éste, Harry, durante una visita a una base militar.

El monarca británico de 75 años, a quien le diagnosticaron un cáncer en febrero y actualmente se encuentra en tratamiento, acudió junto al heredero al trono al acto, al que asistieron militares y sus familias, en el aeródromo de Middle Wallop, Hampshire, en el sur de Inglaterra.

Carlos III se convirtió en el primer coronel en jefe del Army Air Corps británico hace 32 años y anunció en 2023 que quería transmitir este título a su heredero.

“Deseo expresarles mi gran alegría por estar con ustedes, aunque sea brevemente, una alegría acompañada también de una gran tristeza después de 32 años de estar con ustedes y admirar sus numerosos éxitos”, declaró el rey.

The King met veterans, serving personnel and their families before the hand-over, which took place against the backdrop of an Apache AH Mk.1 which carried troops in the Battle of Jugroom Fort, Afghanistan in 2007. pic.twitter.com/9xBLPAgRPK

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 13, 2024