Esta mañana, un helicóptero debió realizar un aterrizaje de emergencia en el sector Las Brisas de Chicureo en Colina. En él, viajaba la modelo y chica reality, Pamela Díaz.

El hecho ocurrió a eso de las 11:45 am. En circunstancias que se investigan, el piloto se mantenía volando cuando se presentó una falla en una de las turbinas del vehículo, debiendo realizar la maniobra de emergencia.

Díaz le había comunicado a sus seguidores a través de redes sociales que realizaría dicho viaje, expresando que sentía algo de miedo por ello. En concreto, la panelista de TV compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram donde expuso la situación.

Pamela Díaz tenía miedo de subir a helicóptero

“Querida people, aquí estoy, divina (…), hoy día nos vamos a Til Til a ver parcelas, se las muestro para que compren. Tengo mi equipo, están con ánimo“, aseguró Pamela, agregando que todos se habían levantado temprano para el viaje. “Al que madruga, Dios lo ayuda”, añadió.

“Este es el momento en que me tengo que subir (al helicóptero), igual les quiero decir que no sé… Me da un poco de miedo igual, pero confío en que todo va a estar bien“, expresó el rostro tevelisivo previo a subir al vehículo aéreo.

“Ahí está el piloto, Nicolás. Nicolás el que está encargado hoy día de llevarme. Le estoy diciendo a mi people… Está identificado, por si acaso. Vamos a tener su Instagram y cualquier cosa, le dicen a él todo lo que tengan que decirle”, bromeó “La Fiera” en los registros compartidos.

En el helicóptero iban 5 pasajeros, entre ellos, Díaz. Afortunadamente, y según información policial, no hubo ningún lesionado en el incidente. Además, el equipo de la chica reality confirmó que la misma se encuentra en buenas condiciones.