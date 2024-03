Si hay una artista capaz de influir en unas elecciones presidenciales, ocasionar una amnesia después del concierto e influir en la economía de un país, es Taylor Swift.

La dicha que provoca la cantante entre sus fans, los swifties, que conocen la vida de Taylor tal como si se tratara de una querida amiga, es un fenómeno difícil de comprender. Es que la artista para muchas fans se transformó en una compañera para transitar el duelo de una ruptura amorosa.

Por esta razón, veremos por qué la estadounidense es una estrella distinta, capaz de lograr una conexión con el público y ser la cantante más escuchada de Spotify durante 2023.

Lo que hace interesante a Taylor, es el efecto que provoca en su audiencia, que creció a la par con la cantante. Recordemos que el 24 de octubre de 2006, fue lanzado el primer álbum titulado como “Taylor Swift”. En él había tres canciones de su autoría, en la línea de una adolescente country.

En esta misma línea, hoy el Eras Tour, es el espectáculo que celebra y toma el nombre de cada álbum lanzado hasta la fecha. Asimismo, hay una evolución en sus letras, desde el enamoramiento juvenil hasta la transición a una mujer adulta que sufre por desamor.

Según el académico de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, Ricardo Martínez, lo que hace Taylor es “narrar” su vida de tal forma que logra “conectar” con las etapas vitales de su público, que mayormente son personas menores de 34 años.

Igualmente, el docente UDP explica a BBCL, que es necesario comprender que Swift “se convirtió en la industria porque ha tenido un control absoluto de su carrera en los últimos años”. Además, complementa que la reedición de sus propios discos, la ubica en la vanguardia absoluta frente a otros artistas contemporáneos.

Sydney, Sydney, Sydney, Sydney… what a whirlwind of endless magical moments with you. I’m so grateful that we got to be the first tour to play Accor Stadium 4 times. I’ll never forget singing with Sabrina, the chaotic acoustic mashups, and the crowds that were louder (singing… pic.twitter.com/TrUpTvFj3q

— Taylor Swift (@taylorswift13) February 28, 2024