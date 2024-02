Las acciones de MrBeast, generan miles de visualizaciones en YouTube por llevar agua a África y organizar concursos con millonarios premios. Sin embargo, ¿te has preguntado el origen de la riqueza de MrBeast? Descubre cómo amasa su fortuna en la siguiente nota.

Cuando era un niño, nadie podía adivinar que Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, iba a ganar millones de dólares con extravagantes retos que organiza en YouTube.

Primero, Jimmy partió subiendo videos jugando Minecraft y Call of Duty en 2011. En ese tiempo, se dedicó a estudiar el algoritmo de la plataforma, ya que tenía la intuición que podía focalizar sus esfuerzos para que los suscriptores lo siguieran, pues YouTube paga a quienes crean un canal.

La oportunidad estaba cerca, así que planificó una serie de videos relacionados con retos inimaginables, como contar de 0 a 100 mil, una prueba que demoró dos días en realizar.

Entonces a través de varios videos, logró reconocimiento y las marcas empezaron a invertir, hasta que en un video viral en 2017, le regaló 10 mil USD a una persona en situación de calle. El momento conmovió tanto a sus seguidores, que llenaron el canal de comentarios positivos y halagaron que le había cambiado la vida a una persona.

Este era el camino que buscaba MrBeast y hoy lo tiene con más de 200 millones de suscriptores y un imperio comercial de 1.000 millones de USD.

¿Cómo se hizo conocido MrBeast?

En la era de los youtubers, MrBeast se transformó en una figura reconocida por sus acciones altruistas como la construcción de pozos de agua potable en África, eliminar toneladas de basura de los mares y regalar 1.000 operaciones para que personas recuperaran la vista.

En ese sentido, ¿cómo es capaz de financiar las ayudas sociales y premios millonarios?. La respuesta es la capacidad de este joven de 25 años en hacer negocios bajo su marca, como los chocolates ‘Feastables’.

Obsesivo con el trabajo como reconoció en una conversación con Rolling Stone, no piensa en otra cosa que no sea en la plataforma de videos, para elevar las visitas y provocar mucho impacto.

“Quiero ser el canal de YouTube más grande de todos los tiempos. Ni siquiera por mi ego. Simplemente me da algo por lo que luchar. Pero también es pura vanidad”, afirmó a la revista.

Según cuenta MrBeast, el año en que le empezó a ir bien fue en 2017, cuando firmó su primer acuerdo comercial al llegar a los 750.000 suscriptores, y lejos de gastar el monto, decidió reinvertir el dinero en mejorar la calidad de sus videos.

Por esta razón, con los años abrió más cuentas en YouTube: Beast Philanthropy, MrBeast Gaming, Beast Reacts y Mr Beast 2 con el objetivo de difundir sus pruebas de “estuve 50 horas enterrado vivo”, “le pagué a un verdadero asesino para que intentara matarme” y hasta copió las pruebas que aparecen en la serie “El Juego del Calamar”.

Esta combinación atractiva de videos, que mezclan las fantasías más alocadas como huir de una persecusión manejando un Lamborghini, le permitió generar el gancho para que las empresas lo eligieran.

¿Cómo es grabar un video para YouTube?

No obstante, el arrastre de sus videos no es gratuito, pues a veces las jornadas de grabación se pueden volver un suplicio, al extenderse por 12 horas para un video que no durará más de 15 minutos. De hecho, en una entrevista con la Revista Time, Beast explicó que grabar “es brutal” porque siempre “hay mucha presión”.

Pero si perteneces a la generación de 30 años y más, y no conoces los videos, debes saber que MrBeast, es acompañado por alguno de sus amigos Karl Jacobs, Chandler Hallow, Tareq Salameh, Nolan Hansen y Kris Tyson, quienes participan de las diferentes pruebas. En específico, el contenido mezcla la acción real con MrBeast, mientras hombres y mujeres seleccionados luchan por el dinero.

Sin embargo, no siempre lo que brilla es oro, ya que la empresa a cargo de MrBeast estaría incumpliendo las normas de seguridad, acusaron un grupo de ex colaboradores, indica Time.

Según la publicación que entrevistó a Scott Brown, un productor creativo que trabajó para el influencer desde marzo de 2023 hasta agosto de 2023, acusó a MrBeast de ver la seguridad como “una debilidad”.

El ex productor acusó el incumplimiento de las medidas, en la prueba “Tren vs fosa gigante”, donde los amigos de Beast lanzaron un automóvil y un tren a un precipicio.

Pero a pesar de la polémica, el negocio sigue siendo rentable, pues en general , para aparecer unos segundos en un video, las marcas pagan cerca de 3 millones de USD. Y siguen dispuestas a hacerlo.

El algoritmo de YouTube: La clave del éxito de MrBeast

Muchos youtubers coinciden que la capacidad de comprender el algoritmo de la plataforma, le permite a MrBeast ser quien es. Por eso, antes de ser MrBeast, Jimmy pasó cinco años de su vida estudiando y probando la mejor forma de interpretar al algoritmo, que es el modo en que YouTube invita a hacer clic en el video, si la audiencia lo mira hasta el final, etcétera. Todo vale para saber si el contenido es rentable y puede generar ingresos.

Con su vasta experiencia, Beast resume que él busca generar emociones en las personas, utilizando la imagen en miniatura que acompaña a cada video, por eso sale haciendo muecas o sencillamente sonriendo.

Pero la clave está en retener a la audiencia que constantemente desliza el dedo en búsqueda de un mejor contenido.

Por si fuera poco, para Ale Marín, cofundadora de Nerfconf, la magia de Beast se encuentra en que la mayoría de sus videos tiene doblajes en varios idiomas, lo que asegura que sea visto en varios países, asegura a Filo News.