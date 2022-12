La tarde del miércoles Elon Musk suspendió la cuenta de Twitter @elonjet, que manejada por el hacker Jack Sweeney, compartía información sobre los viajes del magnate en su jet privado. El joven reportó la situación en su cuenta personal, que posteriormente también fue suspendida, dejándolo fuera de la red social.

Musk recibió una ola de críticas por esta suspensión, puesto que desde que inició las negociaciones para comprar Twitter había proclamado la libertad de expresión. Incluso permitió el regreso de otras cuentas que estaban suspendidas por tuitear contenido de dudosa procedencia y fomentar los discursos de odio.

El miércoles por la noche, el multimillonario explicó el por qué de la suspensión de Jack Sweeney. “Se suspenderá cualquier cuenta que proporcione información de ubicación en tiempo real de cualquier persona, ya que es una violación de la seguridad física”, tuiteó.

“Esto incluye publicar enlaces a sitios con información de ubicación en tiempo real” aclaró, puntualizando que “publicar ubicaciones a las que alguien viajó con un ligero retraso no es un problema de seguridad, por lo que está bien”.

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.

Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn’t a safety problem, so is ok.

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022