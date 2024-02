Llegó a los 18 años a Hollywood y en dos años celebraba su cumpleaños con Sofia Coppola. Sin embargo, en 2006 le dijo no a uno de los papeles más emblemáticos del cine comercial y salió de Hollywood por casi dos décadas hasta que en 2023 volvió en gloria.

Si eres millenial, seguramente en los 2000 viste más de una revista con el rostro de Josh Hartnett en la portada.

Entrado el milenio, el actor vivía sus años de gloria, luego de participar en “Vírgenes Suicidas”, la primera película de Sofía Coppola como directora, donde compartía elenco con otros adolescentes estrella como Kirsten Dunst.

Luego, vinieron otras películas de renombre como Pearl Harbor, Black Hawk Derribado, Sin City: Ciudad del Pecado y 40 días y 40 noches, entre muchas otras producciones que le dieron fama mundial.

En la misma época que Leonardo Dicaprio y Ben Affleck rompían corazones y taquillas con sus películas, Josh Hartnett también lo lograba, sin embargo, un día desapareció.

Hollywood puede ser un lugar de muchas oportunidades cuando logras tener éxito, sin embargo, con este actor probó que no debes decirle que no.

El actor rechazó uno de los papeles más importantes del cine comercial de Hollywood y eso le cerró la puerta por varios años, aunque es una puerta que él tampoco quiso volver a abrir.

Casi dos décadas después vuelve al cine, las series y los éxitos, siendo parte de una de las películas favoritas para el Oscar de este año, pero también una carrera que solo augura éxitos.

Josh Hartnett: La promesa de Hollywood

El nuevo “Tom Cruise” de los 2000, ese era para Hollywood Josh Hartnett. Eso considerando que participó en dos de las películas que más recaudación tuvieron durante el inicio de esa década, Pearl Harbor de Michael Bay y Black Hawk derribado de Ridley Scott, consignó Infobae.

Oriundo de Minessota, llegó a los 18 años, en 1997 a Los Angeles luego de que un agente lo viera actuando en una obra en su ciudad natal e insistiera en llevarlo a la tierra de las estrellas. De inmediato obtuvo proyectos y comenzó a trabajar.

Partió con Cracker, luego una secuela de Halloween y en 1999 vino Las Vírgenes Suicidas, set en el que cumplió 20 años y recibió una botella de vino de Sofía Coppola.

De ahí el camino al éxito fue corto, logró papeles que lo posicionaron como ídolo juvenil con Pearl Harbor, donde le hizo la sombra a Ben Affleck, 40 días y 40 noches, interpretando a un joven que abandona el sexo por la cuaresma.

Sin embargo, aunque estaba en el tope de la fama, en 2006 las cosas cambiaron radicalmente para Josh Hartnett y abandonó Hollywood, pero no el cine como tal.

Rechazó ser Batman

Después del fracaso de “La dalia negra”, película dirigida por Sam Mendes y donde conoció a quien fuera su pareja, Scarlett Johansso, su popularidad descendió.

Pero la realidad es que lo sacó de la primera línea de Hollywood, más bien es que rechazó ser superhéroe.

Rechazó ser Superman y solo aceptó una reunión con un recientemente conocido director de esos años, Chrisopher Nolan, quien le ofreció ser Batman en sus películas. También declinó tomar ese papel.

Pero por qué lo hizo, simplemente no quería que lo encasillaran para siempre en el papel de superhéroe, por lo que Christian Bale tomó el rol y según dicen, Hollywood, representado en sus grandes estudios, lo vetó y salió del cine comercial.

“Warner Bros quería que hiciera una de sus películas de superhéroes. Chris Nolan estaba dirigiendo una de sus películas de superhéroes. Me encontré con él. Hablé con él sobre eso. No fue algo que me interesara en ese momento” confesó en entrevista con Independent.

Añadió, “Estaba en un camino diferente al de muchos actores. Y estaba más interesado en una película que había escrito el hermano de Chris: The Prestige. Amaba a Chris como cineasta, y realmente quería trabajar con él, y esperaba que si era francamente honesto con él acerca de no querer hacer la película de superhéroes, tal vez podría hacer The Prestige”.

Josh Hartnett tampoco quería ser famoso

En ese momento, salió de Hollywood y Christopher Nolan no lo entendió, considerando que Bale también estuvo en The Prestige, pero él no.

Aunque, Josh Harnett tampoco quería seguir en la vida que el éxito le estaba dando. Señaló: “Ser famoso es un trabajo de tiempo completo, porque cada vez que salías de casa -y especialmente en esa época- te seguían”.

Añadió, “Tenía paparazzi persiguiéndome, gente acercándose a mí. No se te permitía ser realmente tú mismo. No había tiempo para la familia ni para los amigos ni para nada de esas cosas normales. Muchos actores han encontrado ese equilibrio entre vida personal y laboral, pero a mí me resultó difícil y realmente lo busqué. La gente pensaba que estaba loco”.

Sin embargo, su salida de Hollywood lo sacó de las películas de taquilla, pero no del cine como tal.

De hecho, al revisar su página en IMDB, casi no hay vacíos, solo que se dirigió a otra área, el cine indie, además dirigió una serie, Penny Dreadful.

Además, vive bastante alejado de la costa oeste, ya que se mudó a Hampshire desde 2020, junto a su esposa, la actriz Tamsis Egerton y sus tres hijos.

Vuelta a las plataformas y Christopher Nolan

Sin embargo, los años pasan y las cosas cambiaron en Hollywood, por lo que Josh Hartnett si volvió a estar en éxitos comerciales.

Partió con Black Mirror, participando en uno de los episodios de su última temporada, algo que realmente quería hacer.

De esa experiencia, alabó a su creador, Charlie Brooker, indicando “Creo que si le vas a dar a la gente una fuerte dosis de distopía, necesitas algo de ligereza. Incluso si la oscuridad está al frente y al centro de sus shows, siempre existe ese elemento de ‘esto es realmente divertido"”

También estuvo en la comedia de Guy Ritchie, Operation Fortune: Ruse de Guerre, aunque la joya de la corona de su 2023 en la pantalla es sin duda “Oppenheimer”.

El actor logró trabajar con Christopher Nolan interpretando al premio Nobel y físico nuclear estadounidense Ernest Lawrence, a quien se le atribuye el invento del ciclotrón, un tipo de acelerador de partículas.

“Lo que pasa con los cineastas genios es que siempre estarán presentes, así que esperaba que en algún momento trabajáramos juntos”, señaló Hartnett.

Para finalmente mencionar “Y mira, aquí estamos. Me siento muy afortunado de que todavía me viera como alguien con quien quería trabajar todos estos años después”.

Eso porque Josh Hartnett cree que pese a todo, las cosas funcionarán como deben hacerlo y casi dos décadas después de decirle no, vuelve en uno de los proyectos más éxitos del director que nuevamente está nominado al Oscar, uno de los premios más esquivos para Nolan.