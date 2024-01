Sarah Snook, nominada al Emmy por su impecable papel en Succession, una de las series del momento que ha tenido un importante lugar en esta temporada de premios, reveló los duros tratos que debió enfrentar antes de ser una actriz ampliamente reconocida.

Cabe señalar que Snook alcanzó el peak de su fama recientemente, pese a ya tener trayectoria, por su interpretación de ‘Shiv Roy’ en la ya mencionada producción de HBO Max, actuación por la que recibió un Globo de Oro este año.

Fue en una entrevista con The Sunday Times que la actriz se abrió sobre algunos difíciles momentos que debió enfrentar antes de saltar a la fama. En concreto, fue duramente criticada por su apariencia en diferentes ocasiones.

“No eres nadie”

Según relató al medio, durante un casting para una película cuyo nombre prefirió no revelar, recibió malos comentarios por parte de los agentes a cargo, pese a que había sido llamada para el papel.

“Realmente no te queremos porque no eres nadie, pero el director y el escritor creen que eres buena para la película“, le dijeron. Asimismo, criticaron su aspecto, diciéndole que su imagen no era “vendible”.

Snook recordó las palabras exactas: “Lo que vamos a hacer es cambiarte por completo para volverte vendible. Te blanquearemos los dientes, te oscureceremos el pelo, te pondremos un entrenador personal para que bajes de peso y te parezcas el personaje“.

La actriz reconoció que esas palabras la afectaron y que incluso pensó que “para tener éxito, tengo que convertirme en lo que no soy“.

En otro momento, relató también que se le criticó directamente por lo que comía, cuando un productor la regañó en frente de sus colegas en un set de grabación cuando iba a comerse un trozo de pastel de chocolate. “Por dentro, me quise morir”, dijo.

Actualmente, Sarah Snook es una de las figuras emblemáticas de HBO Max y ya acumula 2 Globos de Oro y una nominación a los Emmy como Mejor Actriz Protagónica de una serie dramática.