Pedro Pascal y Kieran Culkin volvieron a enfrentarse por una estatuilla esta noche en los Critics Choice Awards 2024, donde compartían la categoría “Mejor Actor Principal” en una serie dramática.

Anteriormente, el chileno y el estadounidense se encontraron en los Globos de Oro, donde Culkin también se quedó con el premio. En esta categoría también competían importantes figuras como Tom Hiddleston, Timothy Olyphant, Ramón Rodríguez y Jeremy Strong.

Recordemos que Kieran Culkin fue nominado en los premios por su papel como “Roman” en Succession, la serie de HBO Max que se ha llevado casi todas las estatuillas en esta temporada de premios.

De hecho, esta noche la serie también obtuvo el premio a “Mejor Serie Dramática”, donde competía a la par de producciones como The Crown, The Diplomat, The Last Of Us, Loki, The Morning Show, Star Trek: Strange New Worlds y Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

Próximamente, Kieran Culkin y Pedro Pascal volverán a encontrarse en la misma categoría para los Emmy Awards, que se realizarán la noche del lunes 15 de enero. Allí también figuran Jemery Strong, Jeff Bridges, Brian Cox y Bob Odenkirk.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que si Pedro Pascal no se lleva el Emmy por su papel de “Joel” en The Last Of Us, pueda ganar la estatuilla por la categoría de “Mejor Actor Invitado de Comedia”, por su monólogo en el programa Saturday Night Live.

Si Pascal gana el Emmy, esta sería la primera vez que un actor chileno se lleva esta importante estatuilla. Pero sí hay chilenos con un Emmy, recordemos que recientemente el músico Cristóbal Tapia, se llevó la estatuilla en los Creative Arts Emmy Awards por el tema principal de la serie The White Lotus.