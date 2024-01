Desde su ingreso al reality de CHV, Gran Hermano Chile, su ganadora Cony Capelli habló en incontables ocasiones de la estrecha relación que mantiene con su madre Paola, la misma que incluso la visitó en una ocasión, provocando uno de los reencuentros más emotivos del programa.

Así mismo, en conversación con BioBioChile la bailarina reveló que no tenía relación con su padre, de quien recibe su primer apellido, Segovia: “De mi papá no hay mucho que decir. Yo no lo conozco, nunca, ni siquiera he visto una foto”. Esto, pues, las abandonó desde muy temprana edad junto a su hermana.

Sin embargo, hasta ahora no había entregado detalles al respecto hasta ahora. Según explicó Capelli en conversación con Pamela Díaz en su programa web, su distanciamiento se debería a la violenta relación que tenía el hombre con su madre.

“Me gusta (su nombre), pero el primer apellido no me gusta tanto por un tema de mi viejo, como no lo conozco“, comenzó explicando. “Nunca lo he visto en mi vida. La cagó (sic), porque podría haber facturado harto”, dijo entre risas.

Al ser consultada sobre si alguna vez su madre les habló de su padre, Cony Capelli relató: “De hecho, una vez tuvimos una conversación donde ella se sentó y nos dijo ‘hijas, yo voy a tener esta conversación con ustedes, pero es la única vez que la voy a tener y les voy a explicar qué pasó’“.

Tras esta historia, la bailarina se enteró de que “básicamente mi papá conoce a mi mamá cuando era muy chica, ella tenía 17 años y la maltrataba, le pegaba”, reveló.

Sobre si alguna vez tuvo la curiosidad de conocerlo, la ganadora de GH Chile aseguró que no, puesto que “tengo una sensación súper negativa, entonces si no me va a sumar, para qué”.

Sumado a ello, la bailarina reiteró que con la relación con su madre es suficiente: “Mi mamá lo es todo, es aperradísima, entonces con ella me basta y me sobra”.