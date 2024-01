El actor mexicano Adan Canto, conocido por sus papeles en series de televisión como Narcos, Designated Survivor o The Following y en la película de superhéroes X-Men: Días del futuro pasado, donde interpretó al mutante conocido como Sunspot (Mancha Solar), murió a los 42 años.

Canto falleció el pasado lunes 8 de enero tras una batalla contra un cáncer de apéndice.

Su muerte fue confirmada por sus representantes en un comunicado: “Adan tenía una profundidad de espíritu que pocos conocían realmente. Aquellos que lo conocieron cambiaron para siempre. Muchos le echarán mucho de menos”.

El primer papel como actor de Canto en Estados Unidos fue en la serie de televisión The Following, thriller protagonizado por Kevin Bacon, y su último papel en Estados Unidos fue también en una serie, La chica de la limpieza, ambas en Fox y producidas por Warner Bros. Television.

Adan Canto no pudo volver a actuar debido a su cáncer

Debido al empeoramiento de su salud, Canto no pudo volver al plató de La chica de la limpieza cuando la tercera temporada comenzó a producirse en diciembre, aunque esperaba volver a unirse al reparto en algún momento de la nueva temporada.

En un comunicado conjunto de Fox y Warner Bros. TV también lamentó la pérdida de Canto y confirmaron que La mujer de la limpieza rendirá homenaje al actor en el estreno de la tercera temporada de la serie.

“Estamos desconsolados por el fallecimiento de Adan Canto. Un actor maravilloso y querido amigo, tuvimos el honor de tenerlo como parte de las familias de Warner Bros. Television y Fox Entertainment desde su debut en EE.UU. en The Following hace más de una década. Más recientemente, iluminó la pantalla en La chica e la limpieza con una poderosa interpretación que mostró su arte, alcance, profundidad y vulnerabilidad. Se trata de una enorme pérdida que lamentamos junto a su esposa Stephanie, sus hijos y sus seres queridos. Echaremos mucho de menos a Adan”, reza el comunicado.

De México a Estados Unidos

Canto se inició en el mundo del espectáculo como cantante profesional en Ciudad de México.

Tras adentrarse en el mundo de la interpretación con actuaciones en anuncios y pequeños papeles en producciones mexicanas como Te presento a Laura o Amar no es querer, Canto encontró el éxito con su debut en EE.UU. con su papel en The Following.

También tuvo un papel principal en la serie de ABC (y más tarde de Netflix) Designated Survivor, y Canto tuvo papeles en las series Mixology, Blood and Oil, Second Chance, The Catch y Narcos.

En el cine, Canto es recordado por los fans de Marvel por interpretar al personaje Mancha Solar (Sunspot) en X-Men: Días del futuro pasado, la cinta dirigida por Bryan Singer en 2014.

También tuvo un papel importante en la película debut como directora de Halle Berry, Herida, de 2019, en la que interpretó al mánager de una luchadora de MMA interpretada por Berry. Canto también apareció en películas como 2 corazones, The Devil Below y Agent Game.