Su sola presencia genera simpatía. Además de deslumbrar con su talento en cintas clásicas como Point Break, Máxima Velocidad y Matrix, lo cierto es que Keanu Reeves es sinónimo de humildad y generosidad. No obstante, esta impronta de hombre carismático no surgió solo, puesto es el fruto del largo camino de dolor que enfrentó desde niño.

Ya que lejos del brillo del espectáculo, el actor tuvo que sobreponerse a la sensible muerte de sus seres queridos y la ausencia de su padre, que lo maltrató durante su infancia.

Pese a las duras circunstancias, el talento de Reeves nunca se apagó, “Cuando la gente a la que quieres se marcha, te quedas solo. Y después el duelo cambia de forma, pero nunca termina”, mencionó Reeves.

La terrible infancia de Keanu Reeves

El actor de John Wick nació en Beirut, capital del Líbano, en una complicada situación familiar. Su padre, Samuel Nowlin Reeves, era drogadicto y traficante. Al respecto, el hombre abandonó a Keanu y a su madre, Patricia Taylor, que se dedicaba al diseño de vestuario. Con dos años, el futuro actor se quedó bajo los cuidados de su madre, que incluso llegó a trabajar como stripper para solventar los gastos de la familia, mientras su padre estuvo en prisión, por el delito de comercialización de heroína.

De hecho, la relación siempre fue tensa hasta que Reeves vio por última vez a su progenitor cuando era adolescente.

“Pasé mis últimas vacaciones con él -su padre biológico- cuando tenía 13 años. En nuestro último día nos sentamos en la terraza y miramos el cielo oscuro. Apenas dijo algo esa noche. Al día siguiente nos llevó al aeropuerto. No volvimos a escuchar de él durante 10 años. Ni llamadas, ni cartas, ni nada”, mencionó a Penthouse.

También, el artista se crió junto a su hermana Kim, a quien cuidó mientras padecía leucemia. “Mi hermano es mi príncipe”, afirmó Kim a People en 1995. “Él escucha cada palabra, cada coma después de cada palabra que dices”. Sobre todo su hermana menor, afirmó que “Keanu me ayudó mucho durante mi enfermedad”, expresó a la revista australiana Woman ‘s Day en 1999. “Cuando el dolor era muy fuerte, se sentaba conmigo y me tomaba de la mano”. Frente a este contexto, el actor contribuyó a la creación de una fundación para desarrollar investigaciones sobre el cáncer.

Por otra parte, Keanu tiene otra hermana, de nombre Karina, quien es productora y en algunas ocasiones ha acompañado a su hermano mayor a las galas. Eso sí, de Beirut, la familia se mudó a Canadá, donde vivieron en Hazelton Avenue en Yorkville, entre otros lugares. El mismo actor recordó que en dicha etapa se sintió como “un gitano”.

La trágica muerte de River Phoenix

La amistad entre Reeves y Phoenix inició en el set de “I Love You To Death” en 1990, cuando el primero tenía 25 años y el segundo apenas 19 años. Aunque Keanu aclaró que River le marcó el camino como actor, pues él empezó en la industria desde pequeño, por esta razón siempre recuerda que el actor de Stand By Me, fue una gran influencia para entrar al mundo de la actuación.

“Hasta ese momento, prácticamente no tenía amigos en la industria, porque no había conocido a nadie con quien quisiera pasar el rato en privado. Es más fácil para mí separar mi vida privada de mi vida laboral”, reconoció en una entrevista.

Por lo mismo, pronto sus trayectorias se encontraron en la cinta My Own Private Idaho, en el cual personificaron a dos prostitutos, es más, los rumores apuntaban la posibilidad de ser pareja, debido a la química en pantalla. Sin embargo, la vida de River dio un vuelco al consumir un cóctel de heroína, cocaína y valium en el club The Viper Room, que era propiedad del actor Johnny Depp. Finalmente el actor murió a la edad de 23 años.

En la misma línea, Keanu Reeves admitió en una oportunidad que pudo ayudar de otra forma a su amigo, mientras insiste que no hay día que no piense en él . “Odio hablar de él en pasado. Así que casi siempre tengo que hacerlo en presente. Era una persona realmente especial, tan original, única, inteligente, con talento, ferozmente creativa. Reflexivo. Valiente. Divertido. Oscuro. Y luminoso. Fue genial haberlo conocido. Sí. Inspirador. Le echo de menos”, recogió la Revista Vanity Fair.

El accidente de Jennifer Syme

Fue amor a primera vista. Durante un concierto de Dogstar en 1998,la banda donde Reeves todavía es guitarrista, el intérprete conoció a su entonces pareja, Jennifer Syme, quien era actriz. Asimismo, en un instante ambos se enamoraron perdidamente. Sin embargo, un año después, pese al estreno de Matrix, el actor cerró trágicamente el año con la muerte de la bebé. La pequeña Ava Archer Syme-Reeves había muerto en el vientre de su madre, justo para la víspera de navidad.

Por otro lado, la muerte de la hija en común, derrumbó la relación de los padres, quienes se separaron a las pocas semanas de la tragedia. Pero lo peor estaba por venir, puesto que Jennifer no pudo superar la pena, tras ello, sucumbió a un espiral de alcohol y drogas.

Fue así que el 1 de abril de 2001, luego de una noche de fiesta en la mansión de Marilyn Manson, Jennifer chocó contra tres automóviles mientras iba a bordo de su jeep. Según las pericias posteriores, el cuerpo de Jennifer tenía una gran cantidad de alcohol y portaba relajantes musculares.

Por esta razón, la película Mulholland Drive (2001), que se ambienta en las carreteras de Los Ángeles, está dedicada a su memoria, pues era cercana al director David Lynch.

En ese sentido, el actor que habla poco de su vida privada, explicó en una entrevista que “la pena cambia de forma, pero nunca termina”, dijo a la revista Parade. “La gente tiene la idea equivocada de que puedes lidiar con eso y decir: ‘Se ha ido y estoy mejor’. Están equivocados”, se sinceró.

“Cuando las personas que amas se han ido, estás solo. Extraño ser parte de sus vidas y ellas ser parte de la mía. Me pregunto cómo sería el presente si estuvieran aquí, lo que podríamos haber hecho juntos. Extraño todas las grandes cosas que nunca serán”, expresó.

El romance de Keanu Reeves y Alexandra Grant

Igualmente, con el tiempo Reeves intentó recomponer su vida amorosa, pero varias veces fueron relaciones breves. Entre sus amores, se encuentra la modelo China Chow, con quien fue fotografiado en 2008.

A pesar de la atención que genera, el mismo no realiza declaraciones. Pero todo esto cambió, cuando el intérprete conoció a Alexandra Grant. De acuerdo a la pareja, formalizaron su relación en 2018, después de compartir intereses como el arte y la poesía. Según la revista People, Reeves y Grant han sido amigos desde el 2011. De hecho, el actor escribió dos libros, Ode to Happiness y Shadows, que contienen ilustraciones de Grant.

Así, los trabajos son una muestra de que la tristeza y la muerte no definen el presente. En Ode to Happiness el mensaje es fomentar el optimismo en la vida, mientras que Shadows se refiere en palabras de Grant “de que la sombra era la perfecta manifestación física de cómo es moverse de la oscuridad a la luz, me gustaba la idea del lugar intermedio entre un punto y el otro”, reveló a W Magazine.

“Hay quienes son la clase de soñadores que tienen muchas ideas, pero a quienes no les gusta llevarlas a cabo. Nosotros somos diferentes, nos gusta tener la idea y meternos en ese mundo de inmediato”, indicó a Los Angeles Magazine.

Ella es artista plástica y tiene una licenciatura en Historia y Arte. Actualmente trabaja en diversas colecciones y organiza exposiciones en galerías, en diversas ciudades como Baltimore, Toronto, Nueva York o París.

Del mismo modo, el efecto que produce Grant en Reeves es tan grande, que el actor recalcó que “hace un par de días con mi amor. Estábamos en la cama. Estábamos conectados. Sonreíamos, reíamos y reíamos tontamente. Sintiéndonos genial. Fue muy agradable estar juntos”, sostuvo a Hello.