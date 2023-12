Viviana Acevedo, exconcursante del reality Gran Hermano, quien se posicionó en el cuarto lugar de la competencia, reveló detalles de su ingreso al programa y sus proyecciones en el mundo del espectáculo.

Los dichos se enmarcan en el podcast ‘The Ellas Show’, conducido por los influencers David Nicolás y Tomi Printemps, que es transmitido en vivo por Twitch y publicado en YouTube y en plataformas de podcast.

En el marco del fin del programa de telerrealidad, rostros como Scarlette ‘Eskarcita’ Gálvez ya han visitado el set de este podcast. En esta oportunidad, fue ‘Vivi’ Acevedo quien se sinceró sobre su paso por la casa de Buenos Aires.

Viviana Acevedo revela detalles de Gran Hermano

Al inicio de la conversación, la profesora de educación física contó cómo dio con el casting de Gran Hermano Chile. Tras ver múltiples veces el llamado en redes sociales, decidió enviar sus datos personales y probar suerte.

De Coquimbo – ciudad donde residía -, viajaba a Santiago para responder a las etapas de casting. “Una vez tuve que que llevar un amuleto, su objeto preciado. No sé si puedo hablar de esto”, dijo entre risas. “Fue muy bacán, porque nunca había hecho eso”, agregó la oriunda de Arica.

La broma a Vivi Acevedo: “Eres parte del reality”

Posteriormente, reveló que debían hacerse exámenes. Según cuenta, era una de las etapas finales de selección. “Me dijeron: ‘Te haces estos exámenes y si está todo bien, ya estás prácticamente adentro’. Y yo como, ¡qué bacán!”, contó Acevedo.

A una semana de haber abandonado su carrera de futbolista, recibió un llamado. “Me llamaron, y la que me llamó me dijo: ‘Oye, disculpa, salieron mal los exámenes’ y yo así (pone cara de asustada). Me tuve que sentar. Y después me dijo: ‘No, mentira, era broma, quedaste, eres parte del reality"”.

Sobre su futuro, Viviana Acevedo asegura que no se proyecta como chica reality. “Ya tengo el perfil de chica reality, pero mi idea es no quedarme ahí, sino ir surgiendo con las redes sociales”, reflexionó en el podcast.