El actor John Schneider, conocido por sus papeles de Bo Duke en “Los Dukes de Hazzard” y Jonathan Kent en “Smallville”, es investigado por el Servicio Secreto de Estados Unidos, por amenazas en contra del Presidente Joe Biden y su hijo Hunter.

Según consigna Deadline, se trata de una publicación en la plataforma X (Twitter), en la que el actor, quien se ha declarado conservador, arremetió contra la principal autoridad de Estado Unidos.

En la publicación, que luego borró, Schneider respondió a un post de la cuenta personal del Presidente, el que apuntaba contra Trump y aseguraba que era una amenaza para el país, los derechos y la democracia norteamericana.

Dicha respuesta decía “Sr. Presidente, creo que usted es culpable de traición y debe ser colgado públicamente. Su hijo también”.

Respuesta del actor de Smallville

Posterior a que esto se revelara, el actor dijo a Deadline que “¿En serio, amigos? Este es mi último comentario al respecto. No he dicho ni insinuado tal cosa. A pesar de los titulares que afirman lo contrario, en mi mensaje no hice en absoluto un llamamiento a la violencia ni amenacé al Presidente de EE.UU., como muchas otras celebridades han hecho en el pasado. Te sugiero que releas mi post real y prestes atención a las palabras antes de creerte estas tonterías”.

“Es mi posición, que tengo derecho a tener, que algunos de nuestros líderes de las naciones [sic.] en Washington han perdido el rumbo, y la corrupción corre desenfrenada, tanto en las fronteras de nuestra nación como en el extranjero”, agregó el actor, quien añadió que “La transparencia y la rendición de cuentas son necesarias para la supervivencia de nuestra república constitucional. No hay ninguna amenaza implícita o de otro tipo en esa declaración”.

Pese a que ni la Casa Blanca ni el Servicio secreto, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, se han referido al caso, fuentes del medio confirmaron que la investigación contra el actor de Smallville está en fase preliminar.

De hecho, fuentes de las fuerzas del orden dijeron el jueves al medio “Estudiamos todas las amenazas contra nuestros protegidos y, debido a la intención, esto entra dentro de la definición de amenaza”.

El actor cumplió una breve pena de cárcel por el no pago de una pensión alimenticia a su exesposa Elvira Castle.