En un íntimo artículo escrito para The Sunday Paper, Emma Heming, esposa de Bruce Willis, se sinceró respecto a su rol como cuidadora de su marido. La modelo compartió las cosas que ha aprendido en su camino junto a Bruce y su enfermedad: la demencia frontotemporal.

“Lucho con la culpa, sabiendo que tengo recursos que otros no tienen“, reflexionó Emma. “Cuando puedo salir a dar un paseo para despejar mi mente, no olvido que no todos los cuidadores pueden hacer eso, continuó la actriz británica.

“Cuando lo que comparto sobre la rutina de nuestra familia recibe atención de los medios, sé que hay miles de historias no contadas, no escuchadas, cada una de ellas merecedora de compasión y preocupación”, expresó Heming.

Sin embargo, Emma reconoció que a pesar de sentir culpa a veces por su situación privilegiada, ha aprovechado su posición para ser una voz para aquellas familias que pasan por lo mismo que la suya.

“Veo que lo que comparto importa a otros que pueden estar luchando, y de alguna manera pequeña les hace sentir vistos y comprendidos“, destacó la actriz.

“Quiero que la gente sepa que cuando escucho a otra familia afectada por la demencia frontotemporal, escucho la misma historia de dolor, pérdida e inmensa tristeza de nuestra familia reflejada en la suya”, agregó Heming.

En su artículo, Emma enumeró las lecciones de vida que ha aprendido en su camino junto a Bruce y su enfermedad: