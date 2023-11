Cuando Carla Vigo tenía 4 años vio como su tía Letizia, una presentadora de noticias de Televisión Española, se convertía en la Princesa de Asturias al casarse con Felipe, el hijo del rey Juan Carlos de España.

Su vida había cambiado, aunque poca noción tenía de que era una de las pajes que acompañaron a la novia en el altar. Su familia era asediada por los fotógrafos que buscaban imágenes de la familia de la nueva princesa.

En medio de esto, cuando tenía 6 años, Carla perdió a su madre, Érika Ortiz, la hermana de la actual reina que se suicidó y golpeó fuertemente a la familia Ortiz Rocasolano.

Desde aquí, la vida de esta joven española cambió para siempre y nada volvió a ser igual. A los 18 años floreció y siendo mayor de edad, decidió seguir una carrera poco convencional para su discreta y correcta tía.

Es, sin duda, la figura pública más mediática de la familia de la reina Letizia Ortiz y los ojos siempre están sobre ella, sobre todo cuando se trata de su vínculo con la familia real española.

Carla Vigo: la niña que perdió a su madre

En 2007, cuando Carla Vigo tenía 6 años, vivió la pérdida más trágica que puede tener una persona. Su madre, Érika Ortiz fue encontrada muerta, a los 31 años, en el mismo departamento que utilizó su hermana mayor hasta que se trasladó a vivir con el entonces príncipe Felipe.

La noticia desoló a Letizia, quien esperaba a su segunda hija, Sofía, y que por primera vez era vista llorando bajo la lluvia de Madrid junto a su familia, los reyes de España, Sofía y Juan Carlos, y su marido, Felipe, que no la soltó en ningún momento.

Aunque la más triste en toda esta historia es, sin duda alguna, Carla Vigo, su pequeña hija, que tras el suceso se fue a vivir con su padre, el escultor Antonio Vigo, aunque mantuvo una estrecha relación con Letizia, que se transformó en su imagen materna, señaló MujerHoy.

La zona de Aranjuez es el lugar que acogió a Carla y su padre, quien luego se casó y tuvo dos hijos más, hermanos de la joven. Sin embargo, seguía cercana a sus primas Leonor y Sofía y su tía, Letizia, con quien pasó vacaciones y visitaba en el palacio de Zarzuela.

Aunque no conocía la vida pública y para ella, sus primas y tía eran personas normales. Por lo mismo, le costó aceptar la pérdida del anonimato.

Aseguró que cuando vio su nombre por primera vez en un medio de comunicación sintió: “como si me hubiesen desnudado”, indicó El País.

Declaró: “Sentí que ya nada en mí era anónimo y, la verdad, no me siento muy cómoda”, aunque no habría preferido nacer en otra familia.

La luz y oscuridad de las redes sociales

Carla Vigo vivió alejada de la vida pública hasta que cuando cumplió 18 años, cuando salió a la luz de las redes sociales para develar sus aspiraciones e intentar todo por cumplir el sueño de ser bailarina y actriz.

Lamentablemente, ser sobrina de la reina de España tiene consecuencias y en reiteradas ocasiones dio cuenta del bullying que recibe a través de las redes, donde incluso han enlodado la imagen de su madre.

Europa Press le consultó si recibía acoso y contestó: “A veces sí, pero yo creo que está demasiado normalizado… lo que más me molesta es gente que para hacerme daño habla mal de mi madre… eso no lo paso”

La joven se define como: “Actriz y bailarina en proceso, baile, baile y más baile, LGT (B)”, además de manifestar que es una gran defensora de los derechos LGBTQ+.

Su pasión por el baile se vio durante sus primeros días en buscando un camino en la vida artística. Señalaba a través de Twitter: “La vida es como una coreografía para que te acepten en un grupo tienes que ir sincronizado con el resto de la gente”, consignó El País.

Aunque también recordaba a su madre, indicando, “El 16 de abril de 1976 nació la persona más importante para mí, aunque el 7 de febrero de 2007 dejó este mundo para pasar a mejor vida. Estés donde estés siempre, te querré y felicidades mamá”

Carla Vigo: luchando por ser más que la sobrina de la reina Letizia

Para intentar tener una carrera artística, la joven abandonó el Bachillerato e intentó entrar a la Escuela de Arte Dramático, pero no lo consiguió.

Aunque sí tomó clases de canto e interpretación, baile y también se fue de España a Alemania, donde trabajó de “Au Pair”, es decir, “niñera”.

Para cuando cumplió 21 años continuaba intentando tomar un puesto en el mundo artístico español, por lo que entregó una entrevista a Semana, contando que el escenario es el lugar donde quería vivir.

Aquí confesó: “La gente se cree que levanto el teléfono y consigo las cosas y no es así”, dando cuenta de que las cosas no son fáciles para ella, pese a su fama y posición en España no le daban una oportunidad, señaló El País.

Sin embargo, un día llegó un papel para ella y se subió a las tablas de la obra Yerma, una adaptación del clásico de Federico García Lorca a cargo del bailarín y coreógrafo Rafael Amargo.

En ese momento, entregó una entrevista a Lecturas, donde señaló, “Como mi madre también trabajaba en el teatro y había hecho cosas con Tamara Rojo, creo que estaría orgullosa”.

Luego, rodó un cortometraje escrito y dirigido por la actriz Josele Román, donde encarna a una chica que, como ella, quiere triunfar en el espectáculo, específicamente en el mundo del baile.

Y recientemente, desfiló para la firma Caluga Artesanía, donde celebridades se unieron a modelos para el “Famous Model Star”, donde vistió de flamenca con un vestido rojo, destacó Vanity Fair.

Los dolores de Carla Vigo

En más de una ocasión, Carla, usó sus redes sociales para enviar mensajes que podían ser un poema, una canción, pero resultaban en una preocupación por su salud mental para sus fans.

Por lo mismo, varias veces tuvo que salir a aclarar sus palabras, como cuando una vez publicó “Hola, chicos, no os preocupéis por mí, que estoy bien, dentro de lo que cabe… No me pasa nada, es simplemente una canción que me ha gustado mucho y la he puesto. Calma, por favor”, consignó TK.

Los rumores señalan que su salud mental ha estado afectada, aunque siempre está con el apoyo de profesionales que siguen su estado.

Sobre todo considerando que este año estuvo ingresada en un hospital por bulimia. Al respecto declaró: “Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con 8 o 9 años que comencé a verme mal en el espejo”, asegurando que fue derivada a un psiquiatra.

La gran ausente en el cumpleaños de su prima, la princesa Leonor

Este 31 de octubre, Leonor, la princesa de Asturias, cumplió 18 años y juró la Constitución, por lo que si a su padre le ocurriera algo, ya puede asumir como reina.

Carla, quien constantemente se niega a hablar de su familia materna, pese a que los periodistas pueden insistirle una y otra vez, era una de las invitadas a la celebración de cumpleaños de Leonor.

Sin embargo, Carla Vigo decidió no asistir al evento social más esperado del año que se realizó en el Palacio de El Pardo.

Según comentó Javier de Hoyos, director de Socialité, la joven no participó del evento porque tenía una fiesta de Halloween junto a su círculo más íntimo de amigos, consignó 20 minutos.

Sin duda alguna, una presencia que probablemente extrañó la familia real, aunque su decisión es entendible, considerando la reticencia que mantiene de jamás hablar de su familia, la familia real.