Todos los fans de la obra de Frank Herbert que esperaban el estreno de la segunda parte de “Dune”, dirigida por Denis Villeneuve, tendrán que armarse de paciencia, puesto que Warner Bros. confirmó que la secuela basada en el primer libro del autor estadounidense sufrirá un retraso de varios meses, confirmó Los Angeles Times.

Así, la esperada secuela se estrenará en marzo de 2024, en lugar de noviembre de este año, como estaba previsto, por la huelga de los sindicatos de actores y guionistas que paraliza Hollywood desde el pasado 14 de julio.

Cabe mencionar que Dune: Part Two, con Timothée Chalamet y Zendaya en los papeles protagonistas, impide a los actores asociados al sindicato SAG-AFTRA participar en la promoción de películas, además de actuar en nuevas cintas mientras dure la paralización.

Qué otros estrenos se retrasan tras la postergación de Dune

En otras noticias, Sony retrasó la fecha de estreno de su próxima secuela de Ghostbusters, y por otro lado, borró del calendario de estrenos Spider-Man: Beyond the Spider-Verse para el próximo año.

Misma suerte corrió para Challengers de Luca Guadagnino, de Amazon MGM Studios y también protagonizada por Zendaya, que supuestamente se estrenaría el Festival de Cine de Venecia el 30 de agosto, pero no será estrenada en los cines hasta abril del 2024.

Claro está, Disney igualmente retrasó todo su contenido de Marvel y postergando hasta un año cada una de las tres películas de Avatar de James Cameron.

Hay que resaltar que “Dune: Part Two” junta a las estrellas Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem y Stellan Skarsgård. Y se integran al elenco Austin Butler, Florence Pugh y Léa Seydoux.

Finalmente, Warner Bros. también anunció el jueves que las películas Godzilla x Kong: The New Empire y Lord of the Rings: The War of the Rohirrim serán estrenadas el próximo año.