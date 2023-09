Hace más de 15 años se estrenó por primera vez Gossip Girl, una de las series de adolescentes más comentadas en su momento, por su alto contenido sexual, consumo de sustancias y rencillas que envolvían a sus televidentes.

Ahora, gracias a las plataformas de streaming, se puede ver nuevamente en Netflix.

La serie retrataba la vida de jóvenes riquillos de Manhattan y cómo sus vidas eran parte de los mensajes que enviaba la tan mencionada “chica indiscreta”, que ventilaba los secretos más privados.

Tras el término de la serie en 2012, muchos se preguntan cómo continuó la vida de los actores. Mientras algunos siguieron una exitosa carrera en el cine y televisión, otros han desaparecido de los focos. ¿Sabías que una de ellas ahora es estrella de rock?.

Gossip Girl: En qué están los protagonistas

A continuación revisa en qué están ahora los actores de Gossip Girl.

Blake Lively (Serena van der Woodsen)

Blake Lively (35), quien interpretó a Serena van der Woodsen, literalmente despegó en su carrera. Actualmente, no es solo una gran actriz, también un ícono de la moda.

Profesionalmente realizó películas como “El secreto de Adaline”, “Café Society” y “A simple favor” con Anna Kendrick.

En 2010 participó en la criticada película “Linterna Verde”, donde, pese a que no fue un gran éxito, ella realizó una excelente labor y conoció a quien hoy es su actual esposo. Se trata del destacado actor, Ryan Reynolds.

Un año después comenzaron a salir y en 2012 dijo “sí, acepto”. Actualmente, tienen cuatro hijas y ambos se han declarado admiradores de la labor del otro.

Lively se encuentra rodando It Ends With US, una cinta basada en las novelas de Colleen Hoover.

Leighton Meester (Blair Waldorf)

Leighton Meester (37), ya tenía pequeños pasos en la industria del cine antes de interpretar a la fría y calculadora Blair Waldorf.

Según señala en portal especializado en espectáculos, HOLA, mientras grababa Gossip Girl participó en producciones como Monte Carlo y The Roomate.

Además, también tuvo un paso por la música, siendo una de sus canciones más conocidas Good Girls Go Bad junto a Cobra Starship.

Posterior a esto tuvo un par de apariciones en papeles pequeños en películas de Adam Sandler, como por ejemplo la criticada That’s my boy.

Actualmente está casada con otra estrella de series de adolescentes. Se trata de Adam Brody, quien participó en la aclamada The O.C. Se conocieron en 2010 y cuatro años después se casaron en una pequeña ceremonia en California. Ambos tienen dos hijos, quienes nacieron en 2015 y 2020.

La última participación de Meester en series fue en el reboot Cómo conocí a tu padre, esteralizada por Hilary Duff.

Penn Badgley (Dan Humphrey)

Quien también sigue en el ojo de las cámaras es Penn Bagdley, conocido como Dan Humphrey. Siendo sinceros, su paso por la pantalla grande no destacó del todo. De hecho, una de las producciones más recodadas es Se dice de mí (2010) junto a Emma Stone.

Otra de sus pasiones es la música. Tiene una banda de rock indie llamada Mothxr, la que en 2016 lanzó el album Centerfold.

Ya en lo personal, durante la grabación de Gossip Girl entabló una relación con su compañera y también interés amoroso al interior de la serie, Blake Lively, pero esta terminó en 2010, mismo año en que “Serena” conoció a Reynolds.

Tras fallidas relaciones, como la que tuvo con Zoë Kravitz, en 2014 comenzó a salir con Domino Kirke, con quien se casó en 2017. Actualmente tienen dos hijos, uno de una relación anterior de Kirke, y James de actuales dos años.

Badgley tuvo un segundo aire en la industria con la perturbadora serie You. Además, durante el último año se volvió activo en redes sociales, como por ejemplo Tik Tok, donde tiene 3.6 millones de seguidores.

Ed Westwick (Chuck Bass)

Chuck Bass, el personaje interpretado por Ed Westwick, es de aquellos que te generar amor y odio. Lo que nadie puede discutir, es el notable crecimiento que le dieron al personaje durante el transcurso de todas sus temporadas.

Tras su paso por Gossip Girl, partició en series como Wicked City, Snatch o White Gold.

También sigue de la mano de la música con su banda For Youy. Es muy común verlo en viajes y en España, en compañía de su pareja la modelo Amy Jackson.

Chace Crawford (Nate Archibald)

Quien también se alejó de los personajes adolescentes fue Chace Crawford (38), intérprete del jugador de lacrosse, Nate Archibald.

Tras terminar la serie participó en varias producciones, como por ejemplo Nina al Desnudo, Qué esperar cuando estás esperando y la Excepción a la regla.

También fue parte de series como Blood and Oil, sin embargo, donde más ha marcado presencia es en la serie The Boys, donde interpreta al personaje de Deep, una especie de Aquaman adicto al sexo que busca recuperar su puesto como uno de los héroes principales.

Tylor Momsen (Jenny Humphrey)

Uno de los cambios más radicales lo tuvo la joven actriz Tylor Momsen, quien interpretó a la hermana menor de Dan, Jenny Hmphrey. Pero esta no fue su primera aproximación a las cámaras, ya que también (aunque puede que no la reconozcas) fue la pequeña Cindy Lou en El Grinch de Jim Carrey.

Tras el término de la serie su imagen cambió completamente y comenzó su propia banda de rock, llamada “Pretty Recklees”.

Sin embargo, dicho proyecto duró cerca de dos años, ya que producto de la depresión por el fallecimiento de un amigo y el abuso de sustancias, decidió dar un paso al costado del ojo público.

En 2019, ya recuperada y en un mejor estado de salud, decidió retomar su banda y volver a la música. Cabe mencionar que desde Gossip Girl, no ha vuelto a actuar.

