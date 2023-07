Paty Maldonado emitió duros comentarios sobre Pedro Pascal luego de que se conociera su nominación triple a los Emmy. La opinóloga apuntó a su exilio del país y planteó que de todas formas “¿qué le puede importar a Pedro Pascal los comentarios míos? Yo misma me doy risa”.

Fue en el capítulo más reciente de Las Indomables que Maldonado decidió tocar el tema, con ácidos comentarios haciendo apología al dictador Augusto Pinochet, por el régimen militar que lideró en Chile entre 1973 y 1990, época en la que Pascal -aun siendo un niño- y su familia debieron buscar asilo político.

Cabe recordar que el actor ha mencionado el tema en reiteradas ocasiones, haciéndolo parte importante de su historia y recordando Chile con cariño, país que visita de vez en cuando. A la fecha, es el único chileno nominado al Emmy en la historia.

“Yo me imagino que Pedro Pascal debe tener una fotografía o una especie de figura de don Augusto Pinochet encima del velador, porque si no hubiesen sido exiliados con cuea (sic) estarían nominados al Premio Altazor, al Copihue o al Laurel. Y estaría trabajando en una teleserie por una gamba (un millón de pesos) por capítulo”, lanzó Maldonado durante su programa en vivo.

“Yo me imagino que, como son exiliados y siempre hablan del exilio, tienen que darle las gracias a Pinochet. No sean mal agradecidos, huevones (sic). Ganan más plata, viven en un país capitalista, tienen que ser agradecidos”, reiteró.

Asimismo, dijo que no se arrepentía de sus palabras, “no me arrepiento para nada. ¿Las consecuencias? Puta mala cuea (sic) qué le vamos a hacer”.

Sobre una posible represalia por parte de Pedro Pascal, Paty Maldonado mencionó que él ni siquiera la conocería, y si lo hiciera: “Dirá ‘Esta vieja es loca, esta vieja en Chile es más loca que la cresta (sic) yo no la conozco y la vieja me tira mierda (sic)’”.

Cabe recordar que el actor nacional que llegó al éxito en el extranjero, recibió tres nominaciones a los Premios Emmy este año, en las categorías de Mejor Actor en una serie de Drama, por su protagónico en The Last Of Us; Mejor Host, por su presentación en Saturday Night Live (SNL); y Narrador Destacado, por haber prestado su voz para el documental Patagonia: La vida al borde del mundo.