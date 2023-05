Este jueves Meg Ryan hizo una aparición pública en Nueva York tras 6 meses alejada de las cámaras y la exposición. Y es que la actriz, de 61 años, no había sido vista en público desde noviembre del año pasado y medios estadounidenses aseguran que estaría intentando mantener un bajo perfil.

Sin embargo, Ryan asistió a un evento en el marco del estreno del último documental de Michael J. Fox, activista canadiense-estadounidense y actor retirado con quien ha mantenido una larga amistad a lo largo de los años.

Su aparición causó una ola de comentarios en redes de internautas que repararon en su aspecto, generando opiniones divididas entre quienes apuntan su edad como un proceso natural, mientras que otros señalan que se debe a intervenciones quirúrgicas.

Según reporta Daily Mail, la actriz ha negado en diferentes ocasiones haberse sometido a cirugías en el rostro. Sin embargo, señalan que su cara se vería mucho más estirada que la última vez que apareció en público en 2022.

No es primera vez que Meg Ryan, quien fue una de las reinas de las comedias románticas de los años 90 y una de las celebridades más queridas de Hollywood, recibe críticas por su aspecto. También se ha llenado de comentarios en otras apariciones públicas durante los últimos años.

“¿Podemos dejar en paz a Meg Ryan? Ella no lastima a nadie”; “Debería hacer lo que quisiera hacer. Es su dinero y su vida, en lo que a mí respecta”; fueron algunos de los comentarios que la defendieron.

Por otro lado, algunos internautas apuntaron a que su proceso no sería normal. “Lo que le sucedió a Meg Ryan va mucho más allá del proceso natural de envejecimiento”, comentaron.

Wtf has Meg Ryan done to her face?! pic.twitter.com/utILCLViyD

— TresHall-No Interest In Your Pronouns (@gingertreshall) May 4, 2023