El protagonista de Django Sin Cadenas sufrió "una emergencia médica" a mediados de abril. Sin embargo, el actor no ha salido del hospital desde entonces y se desconoce su estado.

Este miércoles se reveló que el actor estadounidense Jamie Foxx lleva al menos tres semanas hospitalizado luego de haber sufrido “una complicación médica”.

Fuentes cercanas a Foxx aseguraron al medio especializado TMZ apuntaron que el intérprete y cantante permanecía internado desde abril de este año. Respecto a su condición, el medio afirma que continúa siendo un secreto guardado por su familia.

De todas formas, los cercanos al actor solo realizaron una súplica a los fanáticos de Foxx: “Recen por Jamie”.

Según el medio, Foxx llegó al hospital el 12 de abril, luego de una emergencia médica. “Su condición era lo suficientemente grave como para que la familia de Jamie, algunos de los cuales no estaban en la ciudad, fueran al hospital”, destacó el sitio web.

Sin embargo, al día siguiente, aseguraron que Foxx estaba mucho mejor, pero que continuaría en el hospital a la espera de exámenes médicos debido a que los profesionales de la salud no habían podido llegar a fondo de lo que sufrió.

Asimismo, la hija del actor, Corine Foxx, aseguró en abril que su padre se estaba recuperando gracias a la rápida acción de los médicos. “Sabemos lo amado que es y agradecemos sus oraciones. La familia pide privacidad durante este tiempo”, escribió también.

Antes de ser internado, Foxx estaba participando en las grabaciones de Back in Action, película donde compartía con Glenn Close y Cameron Diaz. De acuerdo a TMZ, debido a su estado de salud, hay un doble de acción y un doble de cuerpo reemplazando al actor en el set.

Foxx posee en su historial diferentes películas exitosas como su participación en Django Sin Cadenas, The Amazing Spider Man 2, Spider-Man: No Way Home, Shift Day, Proyecto Power, Miami Vice, Baby Driver y más.