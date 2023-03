Ya sea en un mundo postapocalíptico, recorriendo las galaxias, siendo un impulsivo millonario que contrata a Nicolas Cage o, simplemente, participando en entrevistas, el actor chileno Pedro Pascal parece estar en la cúspide de su carrera y sigue apareciendo en más y más proyectos.

Así, este viernes acabó acaparando nuevamente la atención de sus fans con un particular video mostrando un nuevo papel que interpretó, esta vez, para un comercial del juego de celular Merge Mansion.

El juego se trata de conectar objetos iguales para ir, poco a poco, remodelando una mansión abandonada. Pese a lo sencillo de su objetivo, la entrega se hizo popular por sus particulares ‘ads’ y la promesa de una historia llena de misterio en torno a un secreto familiar.

Específicamente, se posicionó en el imaginario colectivo por anuncios extraños en donde se ve a la protagonista en escenarios dramáticos e interesantes ante el posible misterio.

Así, teñido del particular ambiente de aquellas publicidades, Pascal aparece en un breve video como un detective a cargo de investigar el famoso secreto de la abuela, que siempre se ve siendo arrestada.

“Ni siquiera sé donde empezar”, menciona Pascal en una oficina de detective notablemente alterado por el caso. “En la superficie tienes esta familia perfectamente normal”, añade.

Asimismo, se puede ver a otro personaje, una mujer, dando un podcast del caso, asegurando que “no hay cuerpos, no hay evidencias, solo… hay muchos cuchillos”, en referencia al modo de juego.

“Todo apunta a la abuela”, comenta entonces Pascal, a lo que una de las escenas más reconocibles del juego se realizan en personajes de la vida real.

“¿Qué esconde la abuela?”, pregunta el intérprete mientras se ve a una anciana ingresar a una patrulla policial al ser arrestada. Su nieta, impactada por el hecho, corre al vehículo y pone su mano en la ventana.

La anciana sonríe y hace lo mismo del otro lado. Sin embargo, la nieta se ve sorprendida al notar el mensaje de la anciana en la palma de su mano: “Él está vivo”.

“Es como si fuera un juego retorcido”, remata Pascal para cerrar la publicidad.

El breve video acabó llamando la atención de miles de los fanáticos de la estrella de The Last of Us, donde algunos bromearon sobre el presupuesto del juego, así como otros apuntaron que el chileno es el motivo de descargar dicha aplicación.