Diversas en sus orígenes, en sus carreras y también en los papeles por los que están nominadas. Así son las cinco candidatas al Óscar a la Mejor Actriz: Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Yeoh, Michelle Williams y Cate Blanchett, quien parte como favorita tras haberlo ganado casi todo.

La reencarnación del mito Marilyn Monroe en sus horas más íntimas y oscuras; una alcohólica que lucha contra sí misma; una excéntrica madre de familia formadora de un genio del cine; un ama de casa que acaba dando patadas de kung fu entre universos paralelos y una directora de orquesta que se mueve como tiburón en un mundo de hombres.

Cinco papeles muy distintos interpretados por cinco actrices con orígenes diversos: una latina (De Armas), una asiática (Yeoh), una británica (Risenborough), una australiana (Blanchett) y solo una estadounidense (Williams).

Aunque Blanchett parte como favorita, según el histórico de premios de la temporada, la Academia de Hollywood, con su afán por apostar por la diversidad, podría encumbrar también a la primera mujer malaya en ser nominada en la historia, Michelle Yeoh, por su papel en la cinta que sí es, claramente, favorita de la noche, “Everything everywhere all at once” con 11 nominaciones.

La polémica entre Michelle Yeoh y Cate Blanchett

A un día que terminaran las votaciones para elegir a los ganadores del Óscar, Michelle Yeoh lanzó una polémica publicación en redes sociales que la tiene siendo acusada de “juego sucio”.

En su cuenta oficial den Instagram, la artista compartió la imagen de un artículo de Vogue titulado “Han pasado más de dos décadas desde que tuvimos una ganadora no blanca a Mejor Actriz. ¿Esto cambiará en 2023?”.

En la publicación, se hace una crítica contra el “racismo sistematizado” por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y de la importancia de que Yeoh logre superar a Blanchett.

“Los detractores dirán que la interpretación de Blanchett es la más fuerte. La veterana de la actuación es, indiscutiblemente, increíble como la prolífica directora de orquesta Lydia Tár”, escribió Radhika Seth, editora de cine y cultura.

“Pero hay que tener en cuenta que ella ya ganó dos Óscar (a la Mejor actriz de reparto por El aviador en 2005, y a la Mejor actriz por Jazmín Azul en 2014). Un tercero quizá confirmaría su estatus de titán de la industria, pero, teniendo en cuenta su extenso e inigualable corpus de trabajo, ¿necesitamos aún más confirmación?”, agregó.

“Mientras tanto, a Yeoh un Óscar le cambiaría la vida: su nombre iría precedido para siempre de la frase ‘ganadora del Óscar’, y debería valerle papeles más sustanciosos, después de una década de estar criminalmente infrautilizada en Hollywood”, comentó.

Al artículo, la actriz agregó el mensaje: “Esto no es solo por mí. Esto es por todas las niñas pequeñas que se ven como yo. Queremos ser vistas. Queremos ser escuchadas”.

En redes sociales se generó un gran debate, pues muchos asumieron que la publicación era una forma de llamar a votar por ella, tildando el artículo de un “ataque directo a Blanchett” y acusando a la actriz de ir en contra del reglamento de la Academia.

Blanchett, la favorita

Pero lo más predecible es que Blanchett salga triunfadora en su octava nominación. Desde que “Tár” fuera estrenada en el pasado Festival Internacional de Venecia, no han parado de lloverle premios y elogios a la australiana -quien ya tiene dos Óscares-, pilar fundamental de un drama psicológico que no tuvo tanto éxito en salas.

A las órdenes de Todd Field, Blanchett se convierte en Lydia Tár, la primera directora de una prestigiosa orquesta alemana, un papel que le valió la Copa Volpi en Venecia y el Globo de Oro a la mejor actriz de drama, entre otros galardones.

Una mujer apasionada, algo obsesiva, culta y fría, cuya vida se vuelve del revés tras varias denuncias por abuso de poder.

La ficción transcurre principalmente en Berlín y no hay apenas escenas en las que no aparezca Blanchett, quien aprendió a hablar alemán, a dirigir orquestas y a tocar el piano.

A sus 53 años, la también protagonista de “Carol” cuenta, además de con sus dos premios Óscar, tres Bafta, tres Globos de Oro y tres premios del Sindicato de Actores, entre otros.

Este último galardón otorgado por el gremio de actores fue sin embargo este año para Michelle Yeoh, protagonista de la aclamada cinta “Everything everywhere all at once” de Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

Yeoh vs Blanchett

A sus 53 años y con más de cuatro décadas de prolífica carrera en su haber, Yeoh fue elegida en 2022 “icono” del año por la revista Time.

La estrella asiática interpreta a Evelyn Wang, una inmigrante en Estados Unidos sobrecargada de trabajo y tareas familiares que debe salvar el mundo dando saltos entre universos paralelos, al ritmo de patadas de kung fu.

La actriz se ha dedicado en entrevistas y discursos a hacer un alegato por la diversidad racial en el cine y por los papeles para las actrices de mediana edad, narrando los obstáculos a los que ha tenido que hacer frente para abrirse paso en Hollywood.

Las otras candidatas

Otra de las que afronta su primera nominación es la cubano española Ana de Armas, por su espectacular transformación en el icono Marilyn Monroe en “Blonde”, que le ha valido nominaciones a varios premios prestigiosos del cine y su consagración en Hollywood.

Nacida en Cuba, De Armas se trasladó a España, la tierra de sus abuelos, cuando tenía 18 años, donde se hizo popular con la serie “El internado”. Años después decidió dar el salto a Estados Unidos, donde ha participado en proyectos como “Knives Out” -por la que fue nominada al Globo de Oro- “Blade Runner 2049” o el último James Bond.

“Blonde” transcurre por momentos íntimos de la vida de Monroe como sus matrimonios con Joe DiMaggio y Arthur Miller, o de su supuesta relación a tres con Charlie Chaplin jr y Edward G. Robinson jr o su affaire con el presidente Kennedy. Para De Armas ha supuesto también una lucha personal, la de rechazar el estereotipo de latina que había en Hollywood.

Esta es la quinta nominación para Michelle Williams y las quinielas apuntan a que tampoco saldrá victoriosa en esta ocasión, pese a su magistral interpretación de Mitzi Fabelman, una excéntrica madre de familia con vocación de artista en los Estados Unidos de los años 50 y 60 inspirada en Leah Adler, la madre de Steven Spielberg.

Uno de los papeles más importantes de su vida, según relataba a Efe la actriz en una entrevista previa al estreno.

Mientras que la nominación de las cuatro actrices mencionadas estaba dentro de lo previsto, la de Andrea Riseborough fue una sorpresa y estuvo llena de polémica por la excesiva promoción en redes sociales del filme independiente “To Leslie”.

Fueron muchas las estrellas de Hollywood que hablaron de esta cinta cuya recaudación fue muy baja y del gran desempeñó de la protagonista.

Una situación que parte de la industria interpretó como tácticas de promoción “agresivas” y que ha llevado a la Academia a cambiar las normas de las campañas de promoción de las cintas.

Más allá de la polémica, Riseborough interpreta a Leslie Rowland, una madre alcohólica que se gasta todo el dinero de un premio y se ve abocada a la indigencia.