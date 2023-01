Durante la mañana de este viernes, el portal de espectáculos estadounidense TMZ confirmó que el rapero Kanye West se casó en una ceremonia privada con la arquitecta Bianca Censori, a dos meses de oficializar su divorcio con la empresaria Kim Kardashian.

De acuerdo al portal, Censori trabaja como diseñadora arquitectónica en Yeezy, la empresa de West, durante años y, pese a que celebraron una ceremonia de boda, no habrían firmado un certificado de matrimonio legal.

Pese a esto, el medio sostiene que West “trata como su esposa” a Censori y que incluso comparten anillos en señal de su compromiso.

Luego de haber desaparecido por semanas, West había sido visto a inicios de esta semana en compañía de una mujer rubia, que resultó ser su ahora esposa.

Pese a que hasta entonces no se habían visto juntos, el medio apunta que Censori participó en diferentes eventos junto al músico, incluido un desfile de Balenciaga en mayo de 2022.

Otro hecho que llama la atención del nuevo matrimonio de Kanye West es el increíble parecido de Bianca Censori con Kim Kardashian. Durante años, tuvo el cabello oscuro y largo, pese a que esta semana se le vio con el cabello corto y rubio.

De todas formas, otro hecho que llama la atención es su parecido en su estilo con la socialité. De acuerdo a Daily Mail, Censori comenzó a trabajar en la empresa de West en 2020, e incluso montó su propia empresa de joyas cuando todavía estudiaba arquitectura.

En diciembre, West pubicó la canción Censori Overload, tema que todos apuntan como un homenaje a su ahora esposa. En la letra, el músico revela que mantendrá celibato hasta su matrimonio.

Asimismo, al inicio de la canción, hace referencias a su separación con Kardashian. “Me desperté conn un mensaje que decía ‘no puedo seguir haciendo esto"”. Aimismo, en el tesco apunta también que “se debe a los titulares el porqué ella quiere irse”.

Is this the new Mrs. West?!💍 Meet Yeezy architectural designer Bianca Censori who has reportedly married Ye in a private ceremony 👩🏽‍❤️‍💋‍👨🏾💗

⁣📸 Christopher Peterson pic.twitter.com/4VTzF1Few5

— Splash News (@SplashNews) January 13, 2023