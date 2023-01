La tarde de este lunes el aviso del paso de una peligrosa tormenta en California, EE.UU, obligó a todos los locatarios de la zona de Montecito a evacuar la ciudad residencial. Allí también viven varias celebridades como Oprah, Ellen DeGeneres, Adam Levine, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, entre otras.

Según detalla el medio TMZ, el departamento de bomberos de la zona llamó a la comunidad a retirarse inmediatamente, puesto que Montecito sería uno de los lugares más afectados por las precipitaciones, que pondrían en riesgo la vida de sus habitantes.

De hecho, la presentadora de televisión Ellen DeGeneres posteó un video hace algunas horas donde muestra el agresivo caudal de un río muy cercano a su casa. Además, menciona que ella estaría en una zona segura por el momento.

“Montecito está bajo evacuación obligatoria. Estamos en un terreno más alto, por lo que nos pidieron que nos resguardáramos en el lugar. Por favor, manténganse a salvo todos”, escribió junto al registro que publicó en Twitter.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG

— Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) January 9, 2023