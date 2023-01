Este viernes un tuit viral ilusionó a los seguidores de la periodista de deportes Verónica Bianchi, que recibió una invitación a comer completos a través de Twitter. El hecho trajo recuerdos de cuando la cantante Denise Rosenthal aceptó un encuentro similar y lo concretó, para sorpresa de muchos.

El tuitero se identifica en la red social como “Gran Cacique” y recordando el momento de Rosenthal decidió intentarlo con Bianchi. “Me acuerdo cuando un cabro invitó a la Denisse Rosenthal a comer completo con la Junaeb y le dijeron que sí, y concretaron… Me pescará la Vero Bianchi si la invito?“, tuiteó.

Al día siguiente, la periodista respondió desde su cuenta oficial de Twitter: “Italiano por favor”. Su respuesta causó sorpresa en redes, “cabros lo he logrado”, celebró después el tuitero.

Si bien recibió el apoyo de otros usuarios quienes le sugirieron dónde está la mejor completada, surgieron dudas puesto que la comunicadora actualmente se encuentra en Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, en conversación con BioBioChile, afirmó que está dispuesta a concretar la cita.

“Me enteré porque otro tuitero me etiquetó y ahí vi la invitación. Me pareció simpático y me encanta comer. Así que no descarto que se pueda llevar a cabo“, corroboró.

Por el momento, Bianchi no tiene certeza de cuando regresará al país, aunque estimó que estaría de vuelta en “unos meses más”.

Y es que la periodista se encuentra ahora mismo en NY estudiando inglés, con un permiso de TNT Sports e intenciones de perfeccionarse en el idioma para mejorar en su trabajo.

Verónica Bianchi de hecho pasó las fiestas de fin de año en el país extranjero y sus clases en el instituto Kaplan partieron esta semana, por lo que le queda aún bastante tiempo para su retorno. “Estaría bueno hacer algo quizás para el canal, como grabarlo para TNT… no sé jaja. Pero claro, a mi regreso“, aseguró.