Naya Fácil confirmó en redes sociales que ya no enfrenta una orden de detención y agradeció a su abogada por la gestión.

La mañana del viernes, Naya Fácil anunció la anulación de una orden de arresto emitida en su contra el pasado 26 de diciembre. La influencer, iba a ser detenida por la justicia como consecuencia tras no haberse presentado a una audiencia por un delito cometido en 2019.

Naya en cuestión, tenía que asistir a tribunales por “ultraje a objetos o lugares de culto”, a raíz de un polémico video que grabó en una iglesia en Caldera, por el que fue denunciada.

Días posteriores a que se emitiera la orden, la celebridad de internet mantuvo paradero desconocido y aseguró no querer entregarse a las autoridades. Sin embargo, logró anular la orden de detención con ayuda de una abogada.

Así lo contó en sus historias de Instagram. “Les tengo una noticia, ¿adivinen qué? Chiquillos, ¡Naya Fácil es libre!. Hueón qué felicidad, no voy a pasar ningún rato en el calabozo culiao (sic), nada, ni siquiera me fui a presentar ahí”, expresó visiblemente emocionada.

Naya Fácil ya no tiene orden de arresto

Asimismo, agradeció la asesoría legal. “Una seca la abogada que tengo ahora, es una pinche seca. Mandamos la solicitud antes de ayer y hoy día ya la tenemos”, contó.

“Por fin paz, tranquilidad a mi vida. Hoy voy a salir a celebrar con lo más flúor que tenga y que me vean. Qué felicidad, así da gusto terminar el año”, agregó.

Adicionalmente, confesó haber tenido un encuentro con Dios durante los últimos días, donde pudo reflexionar y disculparse por sus actos.

“Pucha, me acosté, pensé en Dios y le pedí disculpas. Le dije ‘sabes que Dios, discúlpame por lo que pasó…’. Porque de verdad yo no lo hice con mala intención, nunca, de verdad que no. Nunca fue contra la religión ni nada”, concluyó.