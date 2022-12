El mejor futbolista de los últimos tiempos tuvo una agitada vida amorosa que no fue un misterio y que él mismo ha comentado en distintas ocasiones.

La vida amorosa de Pelé no fue un misterio, y es que no solo se dedicó al fútbol, las mujeres también fueron una de sus pasiones. Así lo reconoció el mismo en varias ocasiones, pero una especialmente llamó la atención, cuando confesó haber tenido relaciones extramaritales e hijos no reconocidos.

Así lo afirmó en el documental de Netflix que da cuenta de su agitada vida amorosa, “Pelé”, estrenado en 2021, donde además de su carrera se abordaron sus relaciones pasadas, los motivos que enfriaron sus amores y su última relación con la empresaria Marcia Aoki.

Y es que Pelé exactamente contrajo matrimonio en 3 oportunidades. Su primer amor consumado por la iglesia fue en 1996, a sus 26 años, cuando se casó con Rosemeri Cholbi y mantuvo una relación de 16 años, de donde obtuvo 3 hijos.

Posteriormente, a sus 53 años se volvió a casar, esta vez con la cantante Assiria Seixas Lemos. La ceremonia se llevó a cabo en 1994 y el matrimonio se extendió por 14 años, de donde surgieron gemelos.

Finalmente y en su tercer intento, Pelé contrajo matrimonio por última vez a los 76 años con la empresaria Marcia Aoki. 20 años menor que él y quien permaneció a su lado hasta el último momento.

A pesar de sus variadas experiencias maritales, el futbolista también tuvo varias parejas entre matrimonios e incluso algunas relaciones extramaritales, que aseguró haber confesado a sus esposas. Además, en el documental también afirma tener 2 hijos no reconocidos.

Algunas de sus parejas más recordadas fueron la cantante brasileña Xuxa y 2 modelos que fueron reinas de belleza en los 80. Asimismo, Pelé confesó tener certeza de 2 de sus hijos extramaritales, pero señala la posibilidad de que pudieran existir otros.