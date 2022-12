“¿Estás tratando de agarrar el teléfono de mamá?”, es lo único que se le oye decir a la cantante barbadense, Rihanna, en el primer registro público de su hijo de 7 meses junto al rapero Asap Rocky.

En mayo pasado se dio a conocer que los artistas habían dado la bienvenida a su primer hijo, desde ese entonces no se había conocido nada más del primogénito hasta ahora.

Después de ocultar la identidad del pequeño por varios meses, fue la misma intérprete de Diamonds la que dio a conocer un corto video del pequeño a través de TikTok.

En la red, Rihanna compartió el registro donde se ve a su hijo -de quien no se ha revelado el nombre- sentado en una silla para auto, quien solo balbucea y sonríe.

En un momento el pequeño intenta tomar el teléfono de su madre, ante lo que nueve veces ganadora del premio Grammy le dice: “¿Estás tratando de agarrar el teléfono de mamá?”, por lo que lanza un tierno grito, el cual es imitado por la artista.

Sin embargo, este no es el único registro del pequeño. Según reportó TMZ, los padres y el niño habrían realizado una sesión de fotos en una playa de Malibú, California, en Estados Unidos.

En la ocasión se vio a los artistas rodeados del equipo técnico, además del niño. Para las fotos la familia vistió atuendos en color negro, no obstante, no se ha dado a conocer si estas imágenes pertenecen a una entrevista o un video musical.

Cuteness OVERLOAD! Rihanna and ASAP ROCKY with their Baby Prince at the beach. pic.twitter.com/ajrSGEvI0R

— Charm|DEMOCRATS MUST WIN House & Senate. 🇯🇲 💙🌊 (@CharmRobinson3) December 18, 2022