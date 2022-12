Este jueves debutó la segunda parte y final del documental de Meghan y Harry, donde los duques de Sussex revelan detalles de su salida de la familia real e incluso que el nieto de la reina Isabel, no pudo verla en varias oportunidades.

El príncipe Harry ha calificado de “aterrador” el momento en que su hermano, el príncipe William, le gritó durante una reunión para decidir su futuro en la Casa Real británica, según el documental de la plataforma Netflix, “Harry y Meghan”.

Este jueves debutó la segunda parte de la serie, en el que el duque de Sussex cuenta detalles de las dificultades que afrontó con el ahora rey Carlos III y el príncipe de Gales, William, cuando negociaron su salida de monarquía, en 2020.

Harry relató detalles de la importante reunión que celebró con su familia el 13 de enero de 2020 en Sandringham, al este de Inglaterra, sobre sus planes para mudarse al extranjero.

De acuerdo a su versión, se le habían hecho cinco propuestas ante de su decisión de irse, pero que él había optado por tener su trabajo para ser financieramente independiente y, al mismo tiempo, cumplir con compromisos públicos para apoyar a su abuela, la fallecida reina Isabel II.

Pero “rápidamente”, explica Harry, quedó claro que esa opción no era posible. “Fue aterrador que mi hermano me gritara y que mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas. Y mi abuela, ya sabes, sentada en silencio asimilando todo”.

“Pero hay que entender que, desde la perspectiva de la familia, especialmente desde la de ella (Reina), hay formas de hacer las cosas y su última misión, su objetivo, responsabilidad es la Institución”, relata el príncipe sobre la reunión.

“Estaban contentos de mentir para proteger a mi hermano”

Una de las partes que más impactó, fue la acusación de Harry sobre que el palacio estaba dispuesto a “mentir” para proteger a su hermano, en referencia al incidente en Sandringham.

La Casa Real, cuenta el duque, había preparado un comunicado oficial, que debía ser firmado por ambos, en el que negaban que William había tenido una actitud de acoso hacia su hermano.

“Estaban contentos de mentir para proteger a mi hermano y durante tres años no estaban dispuestos a decir la verdad para protegernos a nosotros”, acusó.

Harry continuó diciendo que “la parte más triste fue esta brecha creada entre mi hermano y yo. Como que ahora él está del lado de la institución. Y parte de eso lo entiendo, lo entiendo, es su herencia. Entonces, hasta cierto punto, ya está arraigado en él que parte de su responsabilidad es la supervivencia y la continuación de la institución”.

Meghan y Harry contra la realeza

Esta segunda parte empieza con imágenes de la boda de Isabel II y el duque de Edimburgo, en 1947, y muestra la popularidad de los duques de Sussex cuando se casaron en Windsor -a las afueras de Londres- en mayo de 2018, así como el éxito de sus compromisos oficiales y la forma positiva en que Meghan era recibida por la población.

Sin embargo, la relación entre los duques y la familia real británica cambió después del éxito de la gira oficial que hicieron a Australia y el sur del Pacífico a finales de 2018.

El príncipe Harry cree que había temor en la familia de que ellos pudieran hacer “mejor” el trabajo que las personas que estaban en una jerarquía más alta de la institución.

Harry, además, también criticó los titulares y artículos negativos hacia Meghan Markle, antes los cuales, según él, su familia no hizo nada para desmentir.

Entre otras cosas, la duquesa de Sussex explica sus dificultades para lidiar con las restricciones de la Casa Real, que supervisaba lo que hacía, y admitió que sintió el impulso de quitarse la vida.

Según el documental, funcionarios reales divulgan noticias negativas sobre los duques para desviar la atención de una cobertura menos positiva sobre otros miembros de la familia real.

La abogada de Meghan Markle, Jenny Afia, afirma, en una parte del programa, que tuvo acceso a pruebas sobre la información que salía del palacio contraria a los duques de Sussex.

Harry, además, aseguró que se le impidió que pudiera ver a su abuela en una de las visitas que hicieron al Reino Unido cuando ya estaban viviendo fuera.

El palacio de Buckingham no se ha pronunciado sobre este documental, que ha sido colgado antes de que el próximo enero el príncipe Harry publique una autobiografía.