La mañana de este viernes, el cantante británico Elton John anunció su retiro de Twitter. Según explicó en la misma red social, esto tendría que ver con las nuevas políticas que ha implementado Elon Musk desde que compró la plataforma por 44 mil millones de dólares.

“Toda mi vida he tratado de usar la música para unir a la gente”, planteó el artista. “Sin embargo, me entristece ver cómo la desinformación se está utilizando ahora para dividir nuestro mundo”, continuó.

Así mismo, expresó estar en desacuerdo con la nueva medida en la red social, que terminó con las restricciones al contenido de dudosa procedencia. “He decidido dejar de usar Twitter, dado su reciente cambio en la política que permitirá que la información errónea florezca sin control”, concluyó.

Y es que fue a fines de noviembre cuando Elon Musk optó por eliminar las políticas que concretamente se dedicaban a evitar las “fake news” en Twitter, especialmente sobre la pandemia de Covid 19.

“Esta es una batalla por el futuro de la civilización. Si la libertad de expresión se pierde incluso en Estados Unidos, la tiranía es todo lo que queda por delante”, justificó en ese entonces el magnate.

Así mismo, tras el mensaje de Elton John en Twitter, Musk no se quedó sin palabras y le respondió directamente en el mismo tuit. “Amo tu música. Espero que vuelvas. ¿Hay alguna información errónea en particular que le preocupe?”, escribió.

Sin embargo, no recibió respuesta por parte del cantante, que hasta el momento todavía mantiene su cuenta de Twitter vigente.

I love your music. Hope you come back. Is there any misinformation in particular that you’re concerned about?

