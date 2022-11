Elon Musk finalmente logró que Twitter dejara de advertir a sus usuarios sobre las fake news y la información potencialmente engañosa difundida en la plataforma sobre el Covid-19.

“Desde el 23 de noviembre de 2022, Twitter ya no aplica la política de información engañosa sobre covid-19”, aseguró la plataforma en una breve actualización que fue introducida sobre un antiguo mensaje en el que Twitter explicaba su política.

Con anterioridad a esta fecha, la compañía eliminaba toda información sobre covid-19 que considerara potencialmente dañina, falsa o engañosa.

Este es el último de los polémicos cambios introducidos por el empresario Elon Musk, que desde que el pasado octubre adquirió la empresa por 44.000 millones de dólares.

Así mismo, informó que existen archivos de Twitter sobre la “supresión” de la libertad de expresión. Asegurando que serían publicados prontamente en la plataforma.

The Twitter Files on free speech suppression soon to be published on Twitter itself. The public deserves to know what really happened …

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022