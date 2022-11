Christell Rodríguez, recordada por su paso en el programa Rojo: Fama contra fama en los 2000, contó como fue su época de colegio, donde sufrió bullying mientras lidiaba con la música y la TV a corta edad.

Fue en el capítulo de La divina comida a estrenarse el próximo 19 de noviembre que la cantante y ahora también estudiante de fonoaudiología recordó los duros años en que fue discriminada por sus compañeros y compañeras de curso.

“Me tocó enfrentar el bullying por siete años más o menos, desde tercero básico hasta segundo medio”, relata. En la misma línea explica que primero estudió en un colegio de “alta sociedad” porque quería aprender inglés, allí sus compañeros aludían a su condición económica.

“Estudié en un colegio de alta sociedad de ese tiempo. Así que primero fue difícil por las diferencias económicas, yo era la chica como de clase baja, yo era como la del campo“, dice.

A su corta edad, era criticada por sus compañeros debido a su “explosiva” forma de ser. Tanto así que llegó un momento en el que se vio obligada a cambiar su actitud para no sobresalir entre otros niños de su edad.

“Me molestaban por mi forma de ser, mi forma de vestirme, de que mi pelo, mis lentes, usaba brackets, me rompieron unos cuantos lentes. Yo cambié completamente mi forma de ser, dejé de ser esa niña que era explosiva, al final me transformé en una persona que quería pasar completamente desapercibida“, cuenta.

Para cursar segundo medio finalmente se cambió de colegio, donde pudo estar más tranquila. “Pude hacer literalmente todas las cosas que quería hacer en el primer colegio. Siempre fui una más del curso, nunca fui nada especial, todo fue tan distinto, la pasé tan bien, conocí gente maravillosa que hasta el día de hoy tengo contacto con mis compañeros”.

Christell tuvo una lucha interna después del bullying

Tras egresar de la enseñanza media y comenzar a estudiar en Santiago, hubo algunos momento de lucha interna con los que debió lidiar. En ese entonces asegura haber tocado fondo.

“Tenía 20 años y estaba acostada ahí en una cama, yo en un momento me llegó a mirar al espejo, y ahí es donde todo se tergiversó, yo subí una foto a Instagram donde yo digo que no me reconozco en el espejo y toda la gente asoció que yo no reconocía mi cuerpo”, relata.

“Yo explico que va más allá de mi cuerpo, luchando con la ansiedad [sobre comer], que te dan palpitaciones, que quieres ponerte a llorar, que se aprieta el pecho, ese tipo de ansiedad”, puntualiza.

“Yo al verme, veía una persona amargada, una persona triste que no estaba contenta con su vida y eso yo no lo toleraba”, añade.

Sin embargo, logró salir adelante. “Una noche que mi mamá viajó, oramos y al otro día desperté siendo una persona completamente diferente. Después de ese cuestionamiento lo que yo hago finalmente es decidir, yo decidí salir de eso”, concluye.