Esta semana, las redes sociales y medios internacionales dejaron a Billie Eilish en el centro del ojo público luego de que surgieran diversos rumores de romance con el artista Jesse Rutherford, hecho que se habría confirmado este miércoles luego de que fueran captados besandose.

La cantante de 20 años comenzó a verse acompañada del vocalista del grupo alternativo The Neighbourhood durante el fin de semana. Específicamente, la voz de Bad Guy apareció en un breve video junto a Rutherford la noche del sábado.

En el registro se ve a ambos en el evento de Halloween Horror Nights donde caminan de la mano. Sin embargo, las especulaciones aumentaron aún más cuando, al día siguiente, fueran vistos comiendo juntos en un restaurante de comida vegana.

Pese a que continuaban las dudas, todo quedó atrás este miércoles cuando, ya de forma oficial y sin mencionar nada al respecto, ambos fueran captados besándose y abrazándose en plena vía pública.

En las imágenes compartidas por TMZ, se ve a ambos caminar de la mano para luego abrazarse y besarse repetidas veces mientras sonríen.

oficialmente jesse rutherford y billie eilish estan juntos pic.twitter.com/0haRLpa65S — the nbhd latam (@nbhdlat) October 19, 2022

Además de que ambos son artistas populares entre el público adolescente, la diferencia de edad entre los dos compositores no está exento de la polémica, debido a que Rutherford es 11 años mayor que la intérprete de Hapier Than Ever.

Asimismo, según afirma TMZ, más allá de las edades de cada uno, el problema se centraría en que los músicos serían cercanos desde el año 2017, cuando Eilish tenía tan solo 15 años.

Billie Eilish y su próxima visita a Chile

Actualmente, Billie Eilish encabeza la versión 2023 del festival musical Lollapalooza Chile, evento quedó agendado para este 17, 18 y 19 de marzo de 2023 en el Parque Bicentenario de Cerrillos, lugar donde se emplazará por segunda vez consecutiva.

Además de la artista pop, también se presentarán Drake, Blink-182, Lil Nas X, Tame Impala y Rosalía.

Esta nueva versión trae un estilo musical más marcado al incluir también en su parrilla a Jane’s Addiction, The 1975, Armin van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Tove Lo, Fred Again.., Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martínez, Aurora, Cigarettes After Sex y Rise Against, entre otros.