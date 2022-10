Durante el último año, el rapero y productor Kanye West, ha dado que hablar sobre sus diversas acciones, comentarios o solamente por aparecer en lugares donde no es normal verlo.

Su transgresión en diversos eventos, o publicaciones en redes sociales, ha sido la tónica del músico, llegando a un punto donde sus dichos son violentos e incluyen amenazas de muerte hacia algunos rostros.

Aunque durante inicios de su carrera, Kanye mantenía un bajo perfil, dedicándose completamente a su música y alcanzando varios hitos, como su múltiples Grammys, ha dejado este estilo para mantener a los medios de comunicación atentos a sus acciones o dichos, los cuales siempre marcan controversia en el público y en sus fanáticos.

La realidad del músico que ha evidenciado tener una brillante carrera musical, muestra otro lado del artista, demostrando su opinión frente a diversos asuntos, pasando por sus incursiones en política, moda, diseño, entre otros.

Luego de su divorcio con la empresaria y rostro de reality show, Kim Kardashian, el músico tuvo un cambio rotundo frente a la familia de su ex-mujer. Allí, el rapero comentaba respecto a las tradiciones con su esposa, donde una de ellas era que él decidía cómo vestirla, igual como ha sucedido anteriormente con sus antiguas parejas.

Tras la relación que se formó entre Kim y el actor Pete Davidson, Kanye comenzó a reiterar sus comentarios en redes sociales contra la relación y el actor, amenazándolo de muerte e incluso agregando su imagen en sus videoclips, donde simulaba la muerte de Davidson.

Parte de la familia Kardashian han salido a entregar sus declaraciones sobre este acoso de parte de Ye, pidiendo que dejara de pensar en ellos o de hablar sobre sus vidas en los medios de comunicación.

Incluso, Kim Kardashian ha tenido que aumentar la seguridad de los 4 hijos que tienen en común (North, de 9 años; Saint, de 6; Chicago, de 4; y Psalm, de 3), luego de que el rapero publicara el nombre de la escuela donde asisten sus hijos, de acuerdo al portal TMZ.

Es más, luego de la creación de su academia “Donda Academy“, una escuela privada cristiana que todavía no está acreditada, Kanye West solicitó a Kim que sus hijos asistieran a clases particulares a su establecimiento de forma posterior a sus clases normales en su actual escuela.

Kanye West se ha convertido también en una imagen relevante dentro del mundo de la moda, siendo parte de campañas de marcas reconocidas como Balenciaga, GAP, Louis Vuitton y Nike.

Aunque su mayor hito dentro de la moda lo logró con su trabajo con la marca deportiva Adidas, generando su propia línea de diseño, Yeezy, en 2013. Esta línea estaban conformada por un estilo urbano y deportivo, donde las zapatillas eran el ícono de su trabajo con la marca.

Ya con 8 temporadas de lanzamientos de nuevas líneas de prendas de Yeezy, en la pasada Semana de la Moda de París 2022, Kanye West tuvo la oportunidad de enseñar su últimos diseños al público asistente al evento y especialistas en moda, evento que tuvo lugar el pasado 3 de octubre.

Allí, mostró una de sus prendas que llamó la atención de los espectadores y asistentes al evento: una camiseta que tenía en su espalda la frase “White Lives Matter” (en español, las vidas blancas importan), generando contraparte frente al movimiento anti-racista “Black Lives Matter“, el cual promueve el respeto de los derechos de los ciudadanos afrodescendientes.

El músico vistió esta camiseta junto a la comentarista Candace Owens, quien es reconocida por mantener una posición conservadora, lo que generó comentarios negativos en redes sociales, como los publicados por la editora de moda de Vogue, Gabriella Karefa-Johnson.

Luego de este suceso, Kanye tomó sus redes sociales burlándose del cuerpo y de la apariencia de Gabriella, lo que generó rechazo entre celebridades como Gigi Hadid, Jaden Smith y Hayley Bieber, quienes entregaron su apoyo a la editora y al movimiento BLM.

Esto ocasionó que la marca Adidas tomara cartas en el asunto, informando que revisarán si siguen con el contrato de Kanye West como diseñador, según la cadena británica BBC.

Esta noticia se da luego de que en junio de este año, Kanye West alegara que la marca le robó un reciente diseño, que se habría utilizado en unas sandalias de Adidas.

Tras una semana llena de polémicas y descargas en redes sociales, Kanye West volvió a utilizar sus plataformas para realizar comentarios que fueron denunciados como antisemitas.

West publicó, en su cuenta de Instagram, capturas de pantalla de una conversación que tuvo con el rapero Diddy, quién criticó su camiseta usada en el lanzamiento de su nueva línea de vestuario, informó la cadena CNN.

El músico escribió, junto a las imágenes, el mensaje: “Voy a utilizarte como ejemplo para demostrar a los judíos que te dijeron que me llamaras, que nadie puede amenazarme ni influenciarme”, lo que fue denunciado por los usuarios, generando el bloqueo de su cuenta.

Look at this Mark

How you gone kick me off instagram

You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur

— ye (@kanyewest) October 8, 2022