La tarde de este lunes en el noticiero Al Rojo Vivo, de la señal mexicana Telemundo, el actor chileno Cristián de la Fuente se refirió por primera vez frente a las cámaras al polémico video en el que se le ve besando a una mujer que no era su esposa.

El actor confirmó la infidelidad la semana pasada, pero hasta ahora solo se había comunicado con los periodistas vía WhatsApp. Este lunes finalmente reporteros del programa abordaron a De la Fuente cuando regresaba desde Chile a México, luego de viajar por el cumpleaños de su hija.

“Agradezco todo lo que ustedes dicen. Las únicas personas a las cuales tengo que pedir perdón son mi familia“, aseguró Cristián. Así mismo afirmó que tras la polémica está enfocado en “enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona”, concluyó.

Fue exactamente hace una semana cuando la cadena Univisión publicó un video donde Cristián de la Fuente se encuentra besando a una joven mujer. El registro se viralizó rápidamente.

De acuerdo al reporte, el intérprete se habría quedado cerca de una hora en el restaurante La Única, junto a la joven y a su amigo, el actor Juan Soler.

Un día después, el actor confirmó haber sido infiel a su esposa, la chilena Angélica Castro a través de una declaración a un presentador de Telemundo llamado Carlos Adyan.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré”, argumentó De la Fuente. “Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia. Y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad”, había dicho.