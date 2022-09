Durante las últimas horas, las redes sociales han estallado en reacciones luego de que se difundiera un video de Harry Styles donde supuestamente escupe al actor Chris Pine en el estreno de la película Don´t Worry Darling.

Todo ocurrió durante la presentación de los actores de la película en el Festival de Cine de Venecia (Italia), lugar donde se estrenó oficialmente. Las cámaras capturaron el momento en que el cantante británico tomó asiento junto a Pine y aparentemente le escupió.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU

— JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022