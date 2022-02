Dannielynn Birkhead, la hija de Anna Nicole Smith alcanzó a disfrutar de su popular madre sólo 5 meses de vida, era sólo un bebé cuando su madre falleció a causa de una sobredosis.

La pequeña también había perdido a su hermano cuando tenía 3 días de vida. Este falleció al lado de su madre mientras estaban en el hospital.

Su paternidad la peleaban varios hombres que decían haber estado con Anna Nicole, sin embargo, algunos no buscaban sólo hacerse cargo de la hija de la playmate, sino que también apoderarse de la herencia que le podría corresponder, una que la haría la niña más millonaria del mundo.

Pero ya han 15 años han pasado desde aquellos eventos y Dannielynn Birkhead ya es una adolescente que ha ido descubriendo la historia de su madre con los años.

Hace sólo unas semanas se cumplieron 15 años desde que Anna Nicole Smith dejó este mundo, fue el 8 de febrero de 2007 cuando una sobredosis acabó con la vida de la modelo ícono por ser una de las “conejitas” más célebres de Playboy, su bullado matrimonio y una escandalosa vida.

A los 16 años comenzó a trabajar en un local de comida rápida en Mexia, Texas. Luego se casó a los 17 años con otro adolescente, Billy Smith, con quien tuvo a su primer hijo, Daniel.

Con la llegada de su primer bebé y la necesidad de darle una mejor vida, Anna comenzó a trabajar en un local nocturno de Houston, como stripper, mientras que respondía un aviso de Playboy que necesitaba modelos para la revista.

Fue Hugh Hefner quien vio potencial en Smith y la llevó a Los Angeles para que posara y fuera la protagonista de la edición de marzo de 1992, consignó Vanity Fair.

Aprovechó su momento de fama al máximo y gracias a esa portada se transformó en el rostro de Guess, luego que su cofundador Paul Marciano le ofreció un contrato que pondría a esta curvilínea mujer en la marca competencia de Calvin Klein, que en esos años promocionaba sus jeans con una extremadamente delgada Kate Moss.

Eso hizo que también se pusiera implantes mamarios para aumentar su busto, algo que la ayudó en su carrera, pero que le acarrearon fuertes dolores de espalda.

En paralelo, otro hombre cambiaría a vida de Anna Nicole, Howard Marshall III, un hombre de 86 años y millonario petrolero que conoció a la modelo en el club nocturno en el que trabajaba y ya viudo, la cortejó con joyas, propiedades y regalos que se avaluaron en 600 mil dólares.

Para 1994, Anna ya tenía 26 años y Howard 89, fue en ese momento en el que la pareja decidió casarse, siendo burla a nivel mundial por la diferencia de edad de ambos y el hecho de que la tacharan de cazafortunas.

“Me sacó de un lugar horrible y se ocupó de mí y de mi hijo, y yo le quería por eso. Lo amaba como persona”, confesaba Smith, aunque la felicidad duró solo 14 meses, cuando Marshall falleció, dejando viuda a Smith y sin participación en su testamento.

Fue aquí cuando comenzó el calvario de la modelo, puesto que enfrentó demandas y comenzó la pelea por la herencia de Marshall. Asimismo, dejó de recibir ofertas de trabajo y vivía en conflicto con su peso. Sin embargo, su alocado estilo de vida seguía llamando la atención.

The Anna Nicole Show fue su propio reality, donde se mostraba en su vida diaria convirtiéndose en una estrella televisiva de Norteamérica.

Sin embargo, luego Anna se volvería adicta a varios medicamentos lo que la llevó a rehabilitación, pero también a sufrir extraños episodios que mostraban errático comportamiento.

En medio de esta situación Anna Nicole Smith quedó embarazada y su hija, Dannielynn, nació en un hospital de las Bahamas. Su hijo mayor, Daniel, voló desde Los Angeles para ver a su madre, pero tomó sedantes para el vuelo y cuando llegó al hospital se quedó dormido al lado de su madre y falleció.

Fue aquí cuando Smith comenzó el último de sus calvarios y cayó en una depresión, que la llevó a tomar hidrato de cloral para el insomnio.

“Daniel realmente me necesita. Puedo verlo, y él me llama todas las noches cuando duermo. Es por eso que debo dormir; es mi única oportunidad para verlo de nuevo”, comentaba la playmate.

Fue esto lo que la llevó a una sobredosis y falleció en febrero de 2007, cuando la pequeña Dannielynn tenía sólo 5 meses y se quedaba sola en este mundo, ya que su paternidad aún no estaba clara.

Sólo tenía 5 meses, pero Dannielynn era la heredera “potencial” de más de 500 millones de dólares, esto porque cuando Anna Nicole falleció aun disputaba la herencia de su marido, Howard Marshall.

Aunque Dannielynn fue inscrita como hija de Howard Stern, varios hombres reclamaron la paternidad de la pequeña. Su antiguo guardaespaldas, Alexander Denk, y Frederic von Anhalt, marido de Zsa Zsa Gabor y también tildado de cazafortunas, reclamaron derechos de paternidad sobre la hija de Anna Nicole Smith.

Sin embargo, una prueba de ADN confirmó que el padre de Dannielynn era el fotógrafo Larry Birkhead, a quien Smith conoció en el Derby de Kentucky. Él obtuvo de inmediato la custodia de su hija, consignó Infobae.

Desde ese momento Dannielynn Birkhead vivió con su padre y fue la heredera de su madre, aunque nunca logró obtener la herencia por la que su madre había peleado.

Eso no impidió que por algún momento creyera que era millonaria. Así lo contó su padre a Inside Edition, cuando indicó que a sus 10 años, Dannielynn vio un video en Youtube que la catalogaba como una de las 10 niñas más ricas de Estados Unidos, por lo que no dudó en querer salir de compras. No obstante, su padre la detuvo y le dijo que eso no es real, destacó US Magazine.

Tal como su madre, Dannielyn también fue rostro de Guess. Cuando tenía solo 6 años se transformó en la imagen de Guess Kids.

Fue el mismo Paul Marciano quien llamó a la pequeña indicando que “es una chica Guess de segunda generación”. “Tiene el mismo espíritu lúdico que su madre tenía en un set”, añadió el diseñador, según consignó The List.

Las criticas llegaron de inmediato para el padre de la niña, quien respondió: “Dannielynn siempre ha admirado la imagen de su madre… esta es la forma en que Dannielynn rinde homenaje a su madre a su manera especial”. Además, dijo que la sesión fotográfica “podría ser su única conexión con Su madre.”

Tras su aparición, Larry rechazó las múltiples ofertas que recibió para que la pequeña tuviera una vida como modelo o actriz, permitiendo que viviera fuera del ojo público y tuviera la vida de una niña normal.

La familia vive en Kentucky, donde mantienen una tranquila vida. No obstante, cada cierto tiempo realizan apariciones públicas, como por ejemplo en el Derby de Kentucky, el evento favorito de Anna Nicole Smith al que su hija va con un atuendo que siempre combina con el traje de su padre.

Incluso, en una ocasión la pequeña asistió luciendo un sombrero, el mismo que unos años antes había llevado su madre.

Larry Birkhead se ha encargado de mantener vivo el recuerdo de Anna Nicole Smith en su hija, es por esto que siempre le muestra imágenes de ella y la celebra de todas las formas que puede.

En 2017, cuando la actriz cumpliría 50 años, padre e hija visitaron Las Bahamas, lugar en el que nació Dannielynn y donde hay lugares que tienen un especial significado para la familia, como el juzgado donde Larry luchó por demostrar su paternidad, relató US Magazine.

El año 2020 padre e hija volvieron a hacer un viaje, esta vez en un especial para el show televisivo 20/20 donde visitaron Mexia, Texas, lugar donde creció Anna Nicole Smith.

En la preparación del viaje, Larry llevó a Dannielynn a Los Angeles donde le mostró diversas pertenencias de su madre, como prendas emblemáticas, así como también una imagen de ambos cuando estaban en pareja.

On one of the early stops on their father-daughter journey, Jo McLemore took Larry and Dannielynn Birkhead to Jim’s Krispy Fried Chicken, where McLemore described working with Vickie Lynn Hogan as a teenager in Mexia, Texas. #ABC2020 https://t.co/DSRhLM9DDW pic.twitter.com/mApLC0jX9n

— 20/20 (@ABC2020) February 6, 2021