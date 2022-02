Con la cuarta temporada de Stranger Things en camino y otras tres películas en su lista de pendientes, la actriz Millie Bobby Brown celebró este sábado sus 18 años, siendo a esa joven edad un conocido rostro de Hollywood.

Pese a que la joven intérprete se hizo popular en 2016 al protagonizar Stranger Things como Once, una niña con facultades telequinéticas y otros dones especiales, muchos desconocen que ese no fue su debut en la pantalla chica, ya que la ganadora del SAG a mejor actriz realizó diferentes papeles pequeños en populares series de televisión.

Pese a su corta edad, la actriz logró mantener su fama y está a la espera del lanzamiento de Enola Holmes 2, cinta que también produce. La actriz también protagonizará las películas The Thing About Jellyfish, Damsel y The Girls I’ve Been.

Aunque la actriz se transformó en una celebridad mundial en 2016, la actriz ya lleva la mitad de su vida recorriendo estudios de ficciones de televisión y todo apunta a que aún quedan años en los que seguirá frente a las cámaras.

Ante tantos proyectos a la espera y la celebración de un nuevo año de vida, quisimos recordar algunas de sus apariciones en televisión, donde hizo su debut a sus tiernos nueve años.

Once Upon a Time in Wonderland

La intérprete hizo su debut en 2013 y estuvo a cargo de interpretar la versión joven de Alicia en la historia de Alicia en el País de las Maravillas.

La serie fue un spin-off de la exitosa serie Once Upon a Time y mostraba al País de las Maravillas antes y durante la maldición de la Reina Malvada.

Intruders

La serie se enfocaba en un detective a cargo de investigar una serie de extraños sucesos relacionados a diferentes intentos de suicidio.

La investigación acaba ligada a una sociedad secreta llamada Qui Reverti, donde uno de sus miembros, Marcus Fox, es un asesino al que deciden matar “permanentemente” para deshacerse de él.

Sin embargo Fox, en su desesperación por seguir existiendo, posee a la niña Madison (Millie Bobby Brown), quien lucha constantemente contra la oscura alma del asesino.

NCIS

NCIS es una serie que se centra en el Servicio Naval de Investigaciones Criminales. En cada episodio, un equipo de élite se dedica a investigar diferentes crímenes conectados a miembros de la marina.

Ahí, Bobby Brown tuvo un papel pequeño en un solo episodio, donde fue la pequeña Rachel Barnes, la hija de la psiquiatra Valerie Barnes y el comandante de la marina Ryan Barnes.

La actriz interpretó a la asesina más joven en aparecer en toda la franquicia de NCIS hasta la fecha.

Grey’s Anatomy

El drama médico más largo y más popular hasta el momento también contó con la presencia de la pequeña Millie Bobby Brown.

Ahí, la intérprete fue una pequeña llamada Ruby. La niña estuvo a cargo de realizar el procedimiento médico para salvar a su madre luego de que esta sufriera graves heridas por un terremoto.

Mientras Ruby realizaba ejercicios como RCP, hablaba por teléfono con Owen Hunt mientras esperaba el rescate de Amelia Shepherd.

Modern Family

Sin embargo, donde menos protagonismo tuvo fue en Modern Family. En 2015 la estrella de Hollywood fue Lizzie, una pequeña a la que Manny le roba su bicicleta.