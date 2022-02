Este domingo 13 de febrero se celebrará el Super Bowl 2022, la versión número 56 de la final de la National Football League (NFL), donde se enfrentarán los equipos de Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams.

Como todos los años, el show del medio tiempo acapara la atención de los casi 100 millones de espectadores que tiene como audiencia.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar son los invitados para el Halftime del Super 2022 que podrá verse en Chile a través de las pantallas de ESPN y de forma online en Star+, a partir de las 20:30 horas.

The most epic, star-studded @Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT! 📽️🌟

Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th. https://t.co/Zgesis0IWB pic.twitter.com/KiUqUjYZxi

