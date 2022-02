Kanye West inició durante esta tarde un ataque en contra de su ex esposa Kim Kardashian ¿Motivo? Porque su hija North West tiene una cuenta de TikTok junto a su madre donde sube videos en las que ella, que tiene 8 años, se puede ver y él no está de acuerdo.

Ye (Kanye West), ataca a Kim Kardashian en Instagram, porque su hija North West tiene un perfil de TikTok, junto a su madre -puesto que ella es menor de 13 años-, donde suben videos.

El padre de la menor ha detallado, en reiteradas ocasiones, que no está a favor de que su hija haga videos en esta red social.

Kim Kardashian y Ye (Kanye West), están separados desde 2021 y en los 7 años de matrimonio tuvieron cuatro hijos, entre ellos North West, que actualmente tiene 8 años. Debido a su corta edad se creo un perfil en TikTok junto a su madre, denominado kimandnorth y en su descripción detalla que la cuenta es manejada por un adulto.

¿Qué pasó?

Hoy durante la tarde su padre compartió en su perfil de IG, una captura de pantalla de un video que se subió a la cuenta de Kim y North, el cual está acompañada de un mensaje escrito en mayúscula donde etiquetó a su ex y dice:

“Dado que este es mi primer divorcio necesito saber qué debería hacer, ya que mi hija sube videos a TikTok en contra de mi voluntad“.

Respuesta

A lo que Kim respondió en sus historias de Instagram “Los constantes ataques de Kanye hacia mí en entrevistas y redes sociales son realmente mucho más dolorosos que cualquier TikTok que North pueda hacer“.

“Como el padre que es el principal encargado de cuidarlos, estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija y al mismo tiempo permitirle expresar su creatividad en el medio que ella desee siempre con la supervisión de un adulto, porque eso la hace feliz”, añadió.

“El divorcio ya es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de una manera tan negativa y pública está causando más dolor en todos“, explicó.

A su vez aclaró: “Desde el principio, lo único que he querido es una relación de co-parenting (paternidad compartida o custodia compartida) saludable y de apoyo porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciendo cada día más imposible este camino”.

“Espero poder solucionar todos los asuntos relacionados con nuestros hijos de una forma privada y espero que finalmente pueda responder al tercer abogado diferente que ha tenido este año para poder resolver cualquier problema de forma amigable”, finalizó.

Contrarespuesta de Kanye

Y a esto se sumo la contrarespuesta de Kanye que compartió en su feed de Instagram y partió señalando “¿A qué te refieres con proveedor principal?”.

Y siguió indicando “Todo EE.UU. te vio intentar secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no proporcionar la dirección. Pusiste seguridad dentro de la casa para jugar con mi hija y luego me acusaste de robar. Tuve que hacerme una prueba de drogas después de la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado”.

“Tracy Romulus, deja de manipular a Kim para que sea así…”, finalizó.