El famoso actor Channing Tatum, conocido por sus protagónicos en “Magic Mike” y “Votos de Amor”, dijo en una entrevista con Variety haber quedado “traumatizado” luego de que se cancelara la película de Gambito, un superhéroe cuyo superpoder es lanzar naipes letales.

Tatum habló con la revista luego de engalanar la portada a propósito de su primera vez co-dirigiendo “Dog”, una pélicula donde interpreta a un veterano del ejercito que vuelve a las filas pero antes debe ayudar a Lulu, un perro que sufre la pérdida de su entrenador, a llegar al funeral.

En la entrevista que realizó junto al productor Reid Carolin, repasaron los cuatro años que pasaron desarrollando “Gambit” una película independiente basada en el mutante de los X-men que fue cancelada más tarde.

El proyecto, que comenzó cuando los mutantes pertenecían a Twentieth Century Fox, se cayó cuando Disney se fusionó con Fox.

“Estábamos justo en la línea de una yarda” ejemplificó Carolin sobre lo cerca que estuvieron de grabarla, “habíamos hecho el casting, habíamos abierto una oficina de producción e íbamos de camino a Nueva Orleans a filmar”.

Sin embargo, la producción de la película se canceló ya que, a juicio de Carolin, “Disney acababa de obtener a los X-men y creo que necesitaban re diseñarlos desde cero”, afirmó.

El Gambito de Channing Tatum

Tatum por su parte, aseguró que su versión de Gambito se asemejaba al tono de Deadpool por lo que habría sido clasificada como Restricted, es decir, no recomendada para menores de 17 años según la Asociación Cinematográfica.

El actor y Carolin habrían presionado al estudio para co-dirigir, sin embargo, ellos no los querían ya que no tenían experiencia: “El estudio realmente no quería que lo dirigiéramos. Querían a cualquiera menos a nosotros, esencialmente, porque nunca habíamos dirigido nada”, declaró Tatum.

Channing estaba tan embelesado del guión que habían escrito que incluso estaba dispuesto a no dirigir la película.

Sobre el personaje de Gambito el actor dijo que “lo llamarían ‘extravagante’ en su descripción. Pero no lo es, él era simplemente la persona más genial. Podía sacar cualquier cosa adelante”, dice Tatum como si se tratara de un amigo.

“La mayoría de los atuendos de los demás superhéroes son de utilería. Batman tiene un cinturón, pero Gambito es como ‘No, eso es solo volar, hermano. Esto [su atuendo] caminó por las pasarelas de París el año pasado’. [Gambito] solo usa cosas geniales porque ama la moda”, agregó el actor.

Tatum aseguró que quedó devastado cuando el proyecto falló: “Cuando Gambito se fue estaba traumatizado”, afirmó.

Además añadió que juró no haber visto Avengers: “Apagué mi máquina Marvel. No he podido ver ninguna de las películas. Me encantó ese personaje. Fue demasiado triste. Fue como perder a un amigo porque estaba muy listo para interpretarlo” señaló sobre su “trauma”.

Sin embargo, el actor aseguró que le gustaría que reconsideraran el proyecto y que, si le dieran la oportunidad, lo interpretaría sin dudas.

“Ya no creo que debamos dirigirlo. Eso fue arrogante de nuestra parte”, finalizó.