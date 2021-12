La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida por interpretar a la Chilindrina en la extinta comedia El Chavo del 8 (Televisa), aclaró a través de un video que no está “muriendo” tras confirmarse que se contagió de covid-19 a sus 71 años. “No sé de dónde salió el chisme”, dijo.

En las imágenes, colgadas a través de Instagram, la intérprete agradeció por la preocupación de sus seguidores e intentó demostrar su estado de salud luego de trascendidos que indicaban que estaría grave debido a la enfermedad.

“Ya con esta prueba es más que suficiente para que vean que estoy bien. No sé de dónde salió el chisme de que me estaba yo muriendo, de que estuve grave del covid”, dijo.

Luego teorizó con que “si uno piensa que va a estar uno grave, uno va a estar grave”. “Estoy muy bien. Lo único que tengo es un poco de gripe. No he tenido malestares, no he tenido nada (…) Todavía tienen viejita para muchos años”, añadió.

La actriz había confirmado su contagio a través de un comunicado donde sostuvo que “a pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer COVID-19, he salido positivo en la prueba”.

“Me siento bien, me encuentro en casa muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si solo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí”, explicó.

La noticia llega a pocas semanas de que fuera reconocida por el Guinness World Records, como la actriz con la carrera profesional más larga interpretando el mismo personaje infantil, luego que cumpliera 48 años y 261 días dando vida a la Chilindrina.