Luego de tres intentos fallidos y haber dado positivo a covid-19, la socialité y estrella de televisión estadounidense Kim Kardashian aprobó esta semana el famoso y complejo baby bar exam, un complicado examen que deben rendir los estudiantes de leyes en Estados Unidos para convertirse en abogados.

La integrante del clan Kardashian-Jenner compartió en su cuenta de Instagram la noticia. “Mirando en el espejo, estoy realmente orgullosa de la mujer que miro hoy en el reflejo”, detalla en el post, “para cualquiera que no conozca mi trayectoria en la escuela de leyes, sepa que esto no fue fácil ni se me fue en bandeja“.

“Suspendí este examen 3 veces en 2 años, pero me levanté cada vez y estudié más y lo volví a intentar hasta que lo logré. Tuve COVID en el 3er intento con 40 de fiebre pero no estoy poniendo excusas”, agregó.

En la publicación agradeció a todos quienes la ayudaron a estudiar y cursar con éxito el complicado examen universitario. También, aprovechó la oportunidad para recordar a su fallecido padre Robert Kardashian, recordado abogado que dirigió la defensa del ex-jugador de futbol americano O.J. Simpson en el juicio por el asesinato de su esposa.

“Sé que mi padre estaría muy orgulloso y en realidad estaría muy sorprendido de saber que este es mi camino ahora, pero él habría sido mi mejor compañero de estudio. Me han dicho que tenía fama de burlarse de la gente que no aprobaba en su primer intento como él, ¡pero habría sido mi mayor animador!”, escribió la modelo y empresaria.

Diferentes celebridades e influencers felicitaron a Kim por su nuevo logro como el maquillador James Charles, la rapera Nicki Minaj y la modelo Winnie Harlow.

“Tan orgulloso de ti Kim, tu papá estaría tan orgulloso”, “Estamos orgullosos de ti Kimberly”, “Kim Kardashian es mi abogada”, fueron algunos de los comentarios escritos por sus seguidores.

Si bien, este fue un gran paso para la estrella de televisión, aún queda un largo camino para que se convierta oficialmente en abogada, ya que todavía le queda un examen más por aprobar.

“En California, por la forma en que estoy estudiando derecho, debes tomar dos exámenes de barra, este fue solo el primero, pero con la tasa de aprobación más difícil. Los mejores abogados me dijeron que este era un viaje casi imposible y más difícil que la ruta tradicional de la escuela de derecho, pero era mi única opción y se siente tan bien estar aquí y en camino de lograr mis objetivos”, detalló Kardashian.

Al final de la publicación, la celebridad alentó a todos sus seguidores a cumplir sus metas. “En resumen, no te rindas nunca, incluso cuando estés agarrado a un hilo, puedes hacerlo. Ve por ello y hazlo porque se siente tan bien una vez que llegas al otro lado”, concluyó Kim.