Salma Hayek es una de las latinas más importantes en la industria cinematográfica de Estados Unidos con una carrera de más de 30 años que la han consolidado en la cima de Hollywood.

La mexicana, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, comenzó su carrera como muchos actores de su país en Televisa protagonizando con éxito las teleseries más importantes de su país, sin embargo, su salto a Hollywood llegó rápido y decidió dejarlo todo para probar suerte en Estados Unidos.

Fue en 1995 cuando protagonizó “Desesperado” junto a Antonio Banderas, en el primer gran papel que le entregaba Hollywood, después, se consolidó con “From Dusk Till Dawn” y sus éxitos no han parado.

Pero lo más importante para Salma es sin duda alguna la capacidad que ha tenido para sobreponerse a los límites que le pusieron en frente por su origen, transformándose en la puerta de entrada a muchos latinos que, como ella, se han atrevido y conquistado Hollywood.

Salma Hayek, una mexicana en Hollywood

Fue un baile lo que la puso en el ojo de Hollywood hace 25 años, cuando con una serpiente en el cuerpo se lanzó a realizar una performance al ritmo de la música que dejó en shock a Quentin Tarantino en From Dusk Till Dawn, la película de Robert Rodríguez.

Su actuación se ha calificado como los 4 minutos más eróticos de la historia del cine comercial, señalaba El País, pero poco se sabe de la historia que hay detrás de ese baile.

Hayek tenía 29 años y Quentin Tarantino, guionista y actor de la película quería a la actriz para el papel de “Satánico Pandemonium”, sin embargo la mexicana quería rechazarlo debido a que el baile lo debía hacer con una serpiente, a las que tenía fobia.

La estrategia de Tarantino para que la actriz olvidara su fobia y actuara para él fue mentirle, indicando que Madonna tomaría el papel, lo que obligó a Salma a someterse a tratamientos mentales y físicos para soportar el enfrentarse a la serpiente.

El resultado, a juicio de Salma “un ritual de comunión espiritual entre la serpiente y yo” pero también el paso a protagonizar éxitos en Hollywood.

Aunque el paso más importante fue establecer su propia compañía de producción en 2002 que dio vida a la película “Frida” que mostró la historia de la vida personal y artística de Frida Kahlo, la que ella misma protagonizaría y con la que obtendría su primera nominación a los premios Oscar, pero también a los Bafta y Golden Globes.

Si bien, no ganó como Mejor Actriz, la película si se llevó el Oscar a Mejor Maquillaje y Mejor Banda Sonora, poniendo a Hayek entre los artistas más influyentes de la meca del cine, consignó Vogue.

El monstruo de Salma

Tras esa producción su carrera se transformó en una de las más prolíferas para latinos en la industria, lo que también le ha permitido ser impulsora de la cultura latina en Hollywood y cualquier lugar que visita.

Algo que no fue tan fácil como aparenta, ya que ella misma ha declarado que en los 90 nadie quería contratar a mexicanas para protagónicos y luchó para conseguirlo indicando: “Cuando llegué a Hollywood por primera vez, me dijeron que saliera con un agente porque era bueno para mi carrera. Así que fui a una fiesta con él porque ‘era bueno para mi carrera’. Bueno, el tipo pensó que había aceptado porque era una cita, no hace falta decir que estaba muy molesta”, consignó Esquire.

Otra situación difícil que reveló en The New York Times hace algunos años fue la experiencia que tuvo con el ex-productor de Hollywood, Harvey Weinstein, a quien calificó como “mi monstruo”.

La actriz señaló en una carta que publicó el medio estadounidense: “Cuando tantas mujeres dieron un paso al frente para describir lo que les hizo Harvey, tuve que enfrentarme a mi cobardía y aceptar humildemente que mi historia, aunque fuera tan importante para mí, no era más que una gota en un océano de pesar y confusión. Sentí que a estas alturas a nadie le iba a importar mi dolor; quizá era un efecto de todas esas veces que me dijeron, especialmente Harvey, que no era nadie.”

Hayek mencionó que comenzó a trabajar con Weinstein por la película Frida. El productor la ayudaría a cumplir su sueño de llevar la historia de la pintora Frida Kahlo a la pantalla grande y para ella era un éxito que él y su empresa se interesaran en ella, apostando por su propuesta, pero también apostando por una “nadie” como se calificaba a sí misma en esos años.

Todo había resultado perfecto hasta que Harvey comenzó a acosarla. La actriz comentó que nunca esperó decirle tantas vece “No”. “No a bañarme con él. No a dejarlo que me viera bañarme. No a dejarlo que me diera un masaje. No a que un amigo suyo, desnudo, me diera un masaje. No a dejarlo que me hiciera sexo oral. No a desnudarme junto con otra mujer. No, no, no, no, no…”.

La mexicana relató todo lo que Weinstein la hizo pasar para conseguir realizar Frida, lo que incluyó solicitudes extremas que la actriz sorteó y obligaron al productor a realizar la que para él sería una película de video, aunque el éxito fue rotundo y se transformó en reina de la taquilla.

La dura situación que vivió con el productor la hizo una ferviente miembro del movimiento #MeToo que nació en Hollywood a partir de los múltiples abusos que vivieron miles de mujeres en la industria cinematográfica.

La primera superhéroe latina de Marvel

Si hay alguien que sabe sobreponerse a todo es Salma Hayek, por lo que las vivencias que tuvo con Weinstein y el posterior revuelo tras su confesión no la privaron de volver a tomar papeles importantes en la industria cinematográfica.

Uno de los más relevantes de la última temporada es su papel de “Ajak” en la película de superhéroes de Marvel, Eternals, donde comparte créditos con un elenco de lujo que tiene a Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden y Kumail Nanjiani, entre otros.

La actriz lanzó hace algunas semanas la película, dirigida por Chloe Zhao, participando en las avant premier que se realizaron alrededor del mundo, así como también en las múltiples entrevistas para promocionar la película.

En una de estas quedó patente la emoción de la mexicana al verse con el traje de súperheroe señalando muy emocionada. “Vi mi cara morena en el traje de superhéroe, y al ver mi cara vi tu cara, vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto valor para soñar en grande”.

En la entrevista que entregó al programa “Despierta en América” emocionó incluso al conductor cuando señaló: “Vi la cara de todas las niñas. Me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no estaba sola, sino que en ese traje íbamos todos los latinos juntos que hemos esperado tanto este momento”.

Salma Hayek en House of Gucci

Hayek no para de consechar éxitos este 2021 ya que esta semana estrenó la esperada cinta House of Gucci, la película que contará la historia detrás de una de las casas de moda más importantes del mundo y que se posiciona también como otra de las más taquilleras de este 2021.

La actriz interpretará a Pina Auriemma, la cómplice y amiga clarividente de Patricia Reggiani (encarnada por Lady Gaga), quien en noviembre de 1998 fue condenada a 25 años por supuestamente haber organizado el asesinato de Maurizio Gucci por alrededor de 250 mil libras esterlinas (casi 270 millones de pesos).

En entrevista con Kelly Clarkson en The Kelly Clarkson Show, la mexicana reveló que necesitaba ganar algo de peso para interpretar a Pina, por lo que tuvo la excusa perfecta para disfrutar de la gastronomía italiana en Roma, locación de la grabación del film, algo que para ella fue un sueño hecho realidad.

Compartiendo elenco con Lady Gaga, Jared Leto y Adam Driver participó en la avant premiere que se realizó en Londres, donde asistió con un espectacular vestido dorado de Gucci, marca de la que su marido es presidente y director ejecutivo, pues es el titular del grupo Kering, conglomerado que posee esta marca junto a Saint Laurent o Alexander McQueen, entre otros, consignó Hola!.

De esta forma, Salma Hayek cierra un año redondo, tras haber confesado a principios de este año que al inicio de la pandemia se contagio de Covid-19 y estuvo tan grave que incluso su médico le rogó que se fuera a un hospital a lo que ella sólo respondió: “No, gracias. Prefiero morir en mi casa”.