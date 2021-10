La modelo Emily Ratajkowski aseguró haber sido acosada sexualmente por el músico Robin Thicke durante la grabación del videoclip de “Blurred Lines”, canción donde colaboró con Pharrell Williams.

El hecho lo dio a conocer a través de su nuevo libro, “My Body”, donde relata que el músico se abalanzó sobre ella y la toqueteó durante el rodaje del clip.

“De pronto, de la nada, sentí la frialdad y la sorpresa de las manos de un extraño apretando mis pechos desnudos desde atrás”, escribió.

“Instintivamente me alejé y volví a mirar a Robin Thicke. Él sonrió de forma burlona y se tambaleó hacia atrás, con los ojos ocultos detrás de las gafas de sol”, agregó la infuencer, quien aseguró que Thicke estaba ebrio en ese momento.

“(Me hizo sentir) desnuda por primera vez durante ese día… Empujé la barbilla hacia adelante y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, sintiendo el calor de la humillación bombear a través de mi cuerpo. No reaccioné, no realmente, no como debería haberlo hecho”, contó.

Una testigo

Según Ratajkowski, la directora del videoclip, Diane Martel, fue testigo del hecho: “¿Qué mierda estás haciendo?”, le reprendió antes de asistir a la modelo. Martel, confirmó los hechos en dialogo con el matutino Sunday Times.

“Recuerdo el momento en que le agarró los pechos. Uno en cada mano. Él estaba detrás de ella. Grité con mi voz muy agresiva de Brooklyn: ¡¿Qué diablos estás haciendo?! ¡Se acabó el rodaje!”, rememoró.

Tras el enojo, recuerda que Thicke se disculpó, pero “tímidamente”. En ese momento, en 2013, el cantante estaba casado con Paula Patton, con quien tiene un hijo de 11 años. Durante el proceso de divorcio, esta lo denunció por violencia intrafamiliar y abuso.

Esta no es la primera vez que Ratajkowski denuncia una situación de acoso: el año pasado, reveló que fue abusada sexualmente por el fotógrafo Jonathan Leder durante una sesión fotográfica en 2012.