La cantante estadounidense Miley Cyrus (28) sufrió un ataque de pánico mientras estaba sobre el escenario, en una presentación en el festival Summerfest 2021 de Milwaukee.

Según recoge el portal La Vanguardia, la intérprete del personaje de Disney Hannah Montana comenzó bien el show aunque luego de algunas canciones se detuvo y explicó lo que le ocurría.

“Hace un par de canciones, cuando las luces se apagaron, me volví hacia Stacy -director musical-, a quien conozco desde los 12 años, y le dije que me sentía como si estuviera teniendo un ataque”, dijo.

“Como todos los demás, durante el último año y medio he estado aislada. Impresiona mucho estar de vuelta en un lugar que antes solía sentirse como una segunda casa. Ya no me siento así por todo el tiempo que pasé en casa encerrada”, continuó.

“Sé que esto ha sido muy drástico. Es una situación alarmante y terrorífica, y salir de ella también da algo de miedo (…) el año pasado desvaneció esta línea, esta cortina, y estamos permitiendo que la gente nos vea en nuestros estados más vulnerables, más aislados, más heridos o más asustados. Y creo que eso es algo que nos empodera”, puntualizó entre aplausos de sus seguidores.

.@MileyCyrus confessed @Summerfest tonight that she felt like she was having a panic attack in the middle of the show. “I think by being honest, that makes me less afraid,” she said. Look for our coverage of her amazing show @journalsentinel https://t.co/VszwAqVemN pic.twitter.com/JX7I0VcDKT

