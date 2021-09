Después de 24 años de haber ganado su primer premio Emmy, la actriz Gillian Anderson se llevó nuevamente el galardón, esta vez por su trabajo en The Crown.

La intérprete británica venció como Mejor Actriz de Reparto en una serie de drama, por su trabajo como la “dama de hierro” Margaret Tatcher.

Anderson aceptó el premio desde un evento especial en Londres, y en su discurso de agradecimiento hubo un momento no pasó desapercibido.

Resulta que al primero que agradeció Gillian fue a Peter Morgan, creador de la serie y su expareja.

“Primero quiero agradecer a Peter Morgan por crear este rol, y a Netflix, por todo”, dijo.

“Pero realmente quiero dedicar este premio a una mujer que fue mi manager por 20 años, Connie Freiberg, por creer en mí cuando nadie lo haría y por creer que tenía talento, cuando yo ni siquiera lo pensaba”, aseguró.

Gillian Anderson’s acceptance speech after winning her second Emmy award!! pic.twitter.com/DgcVznCWBh — morgane (@adoringgillian) September 20, 2021

Peter y Gillian terminaron su relación de cuatro años a finales de 2020, tras haber trabajado juntos en The Crown. “Por nuestra propia cordura y realmente en beneficio de la relación, teníamos los límites muy claros. Yo no iba a comentar sus guiones, pero él no podía opinar sobre la interpretación”, señaló Anderson sobre el tiempo que compartieron juntos en la serie de Netflix.

Según había contado la actriz tiempo atrás, su romace fue especial y nunca vivieron juntos “porque si lo hiciésemos sería el final de nuestra relación. Funciona muy bien tal y como está. Cuando nos juntamos es maravilloso”, dijo al diario The Sunday Times a principios de 2020.

Pero mientras Anderson dedicó alguna palabras a Morgan, él no hizo lo mismo minutos antes, cuando ganó el premio a Mejor Guion en una Serie de Drama.